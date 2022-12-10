«Таким не место на госслужбе»

Именно так оценил результаты работы сотрудников ведомства, давшего заключение о готовности Риддер ТЭЦ к отопительному сезону, аким ВКО Даниал Ахметов.

В областном акимате состоялось совещание с акимами городов и районов по вопросу теплоснабжения, где присутствовал и представитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

– Хочу акцентировать внимание на том, что с апреля по сентябрь текущего года специалисты этого ведомства ни разу не были на Риддер ТЭЦ, однако 15 сентября отправили письмо в профильное министерство, где говорилось о готовности станции к отопительному сезону. Вместо того, чтобы бить тревогу, обращаться в прокуратуру и говорить о том, что критическое состояние оборудования может привести к срыву отопительного сезона, представители комитета ограничились тем, что выписали несколько незначительных административных штрафов, – отметил Даниал Ахметов.

При этом представитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК признался, что не знал о реальном состоянии дел на Риддер ТЭЦ. Поскольку за всё лето и осень, то есть тогда, когда идёт подготовка теплоисточника к будущему отопительному сезону, никто из этого ведомства так и не удосужился лично побывать на Риддер ТЭЦ и проверить реальное состояние дел на теплоцентрали.

Сегодня в департаменте утверждают, что руководство Риддер ТЭЦ ввело их в заблуждение, предоставив письмо о том, что 4 и 5 котлоагрегаты отремонтированы, а также утаило информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА.

– Почему же вы не обратились в прокуратуру для дополнительной проверки хотя бы после того, как произошло ЧП в городе. Или тот факт, что на текущий момент на теплоисточнике 18 раз останавливались котлы за это время, для вас не аргумент, чтобы начать разбирательство? – поинтересовался Даниал Ахметов. – Ведомство расписывается в собственном бессилии и невнимательном отношении к работе, и страшно предположить, что будет, если они также отнесутся к проверке других энергетических объектов. Своим бездействием они поставили под угрозу замерзания целый город. Вот пример государственного служащего, который, имея все полномочия для контроля работы теплоисточников, даже не знает о состоянии объекта. При этом он получает от народа, от государства деньги, ограничивая свою работу административными ресурсами. При этом прекрасно понимая, что подобное отношение неумолимо приведёт к аварии, к срыву теплового режима в городе. Я убеждён, что таким равнодушным чиновникам не место на госслужбе.

Екатерина Гуляева