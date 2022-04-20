Тайны Долины царей

В Восточно-Казахстанской области будут продолжены археологические исследования в Долине царей.

Глубинка Восточного Казахстана – это настоящая сокровищница древних артефактов, которые представляют собой бесценное мировое наследие. Люди, жившие здесь два с половиной тысячелетия назад, оставили множество загадок, которые сегодня пытаются разгадать казахстанские учёные.

В регионе уже шесть лет реализуется Программа развития научно-исследовательских работ в сфере археологии. Она направлена на глубокое научное исследование знаковых археологических памятников области и восстановление исторического прошлого Великой степи.

В Региональной службе коммуникаций состоялась пресс-конференция, в ходе которой представители сферы культуры региона подвели итоги реализации программы, а также наметили дальнейшие планы в этом направлении.

В режиме видеоконференции в мероприятии приняли участие казахстанские учёные Абдеш Толеубаев и преподаватель кафедры тюркологии Назарбаев Университета Айдын Жунусханов.

– С 2016 года проведена масштабная работа по изучению историко-культурного наследия, воссозданию значимых археологических памятников, – отметил руководитель Управления культуры ВКО Нурболат Ахметжанов. – На территории Восточного Казахстана археологами было обнаружено более двух десятков тысяч уникальных артефактов.

Фонды областного музея, благодаря проводимым исследовательским работам, пополнили 26 тысяч ценных артефактов, относящихся к скифской цивилизации. Они все представлены в экспозиции «Золото Великой степи», которую с успехом демонстрировали как в Казахстане, так и за рубежом.

Напомним, археологические исследования в Восточно-Казахстанской области проводятся ведущими учёными страны Зайноллой Самашевым и Абдешем Толеубаевым при участии ведущих археологов зарубежных стран: Великобритании, США, Италии, Бельгии, Венгрии, Польши, Японии, Германии и Российской Федерации.

Громкие находки учёными были обнаружены в курганах сакской элиты VII-VI веков до нашей эры – некрополях Берель Катон-Карагайского района, Шиликты Зайсанского района, Елеке Сазы Тарбагатайского района, Кырыкунгир Абайского района, крепости-монастыре Аблайкит и археологическом комплексе Акбаур Уланского района.

Благодаря проведению археологических исследований более 360 студентов вузов и колледжей Казахстана приобрели бесценный научный опыт, активно помогая учёным во время экспедиций.

По словам Нурболата Ахметжанова, общее финансирование археологической программы с 2019 по 2020 год превысило 840 миллионов тенге.

Одним из весомых результатов реализации Плана научно-исследовательских работ является создание на территории уникального комплекса Берель музея под открытым небом, который стал своеобразным порталом, открывающим тайны древней цивилизации.

Как рассказал Нурболат Ахметжанов, в ближайшие годы планируется создание большого музея для артефактов, найденных в Восточном Казахстане.

– По поручению акима области Даниала Ахметова уже ведутся подготовительные работы, – пояснил руководитель Управления культуры. – Наш регион является археологической сокровищницей времён саков, которая представляет собой мировое наследие. Несомненно, нам нужен большой музей. Надеюсь, в течение ближайших лет он появится в Усть-Каменогорске.

Нурболат Ахметжанов также добавил, что в музее будут размещены не только археологические артефакты, но и экспонаты, относящиеся к местному краеведению.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета