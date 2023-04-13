Ключ к тайнам степной цивилизации

Итоги работы археологических экспедиций Восточного Казахстана стали важнейшим достоянием археологической науки республики. Во время раскопок было найдено более 20 тысяч уникальных артефактов, которые вошли в основу сенсационной международной выставки «Золото Великой степи».

Международная выставка произвела настоящий фурор, когда впервые экспонировалась в Великобритании в 2021 году. Она вошла в пятёрку культурных событий Европы того года. Кроме того, выставка экспонировалась в городах России, сейчас готовится её отправка в Татарстан.

Для организации археологических исследований в нашем крае большое значение имеет долгосрочный проект «Программа научно-исследовательских работ в сфере археологии в ВКО на 2016-2023 годы», инициированный акимом ВКО Даниалом Ахметовым. Благодаря этому проекту в регионе начались масштабные раскопки по двум основным направлениям работы археологических экспедиций: «Алтай – Тарбагатай от эпохи бронзы до раннего средневековья» и «Памятники древности и средневековья Шиликтинской долины и предгорий Тарбагатая».

Руководят этими проектами ведущие археологи Казахстана З. Самашев и А. Толеубаев. Под их руководством велись раскопки в некрополях Шиликты и Айнабулак (Зайсанский район); исследован памятник Елеке сазы (Тарбагатайский район); раскрыли свои тайны Берель, Каракаба, Шу (Катон-Карагайский район), исследован Дуаналы (Курчумский район), а также более подробно изучены известные памятники: Акбауыр, Аблайкит, Кемере и Кызылтас (Уланский район) и другие.

20 тысяч артефактов

Поднятые из-под земли артефакты большей частью представляют собой уникальные ювелирные изделия, изготовленные древними мастерами: украшения одежды и головных уборов, элементы инкрустации боевого и парадного оружия и сбруи лошади. Они датируются VIII–VII вв. до н.э., а также V–III вв. до н.э.

Каждое изделие мастера – это художественное произведение, которое выполнено с большим вкусом. В основном, в виде мифических существ и животных.

Не менее важными являются и другие находки: посуда из глины и медных сплавов, бытовые изделия из кости и дерева, металлические ножи и топоры, ритуальные артефакты, точильные камни и пряслица. Они прежде всего характеризуют материальную культуру, развитие ремёсел у древних народностей, проживавших на территории современного Восточного Казахстана.

«Золотые» люди

Информативность находок во время раскопок элитарных курганов дала возможность учёным, художникам и реставраторам создать реконструкции внешнего облика, костюмов, вооружения знатных персон сакского социума. Они стали не просто украшением выставки, а её главными экспонатами.

Первым в экспозиции областного историко-краеведческого музея появился шиликтинский «золотой человек». Находки из кургана «Байгетобе» уникальны тем, что они самые ранние в сакской культуре (VIII в. до н.э). Это позволяет уверенно говорить, что пока это самый ранний «золотой человек», обнаруженный археологами на территории Казахстана.

Главное божество, которое почиталось людьми, – Солнце. Вождь, царь – это наместник Солнца, и каждое украшение на его костюме – застывший солнечный луч. Также культ Солнца в мировоззрении номадов тесно связан с образом оленя. Основу украшения создают шея, голова и рога оленей.

С культом огня, которым сопровождались все ритуальные действия, связано изображение барса. Человек ценил его ярость, силу, хотел обладать этим качествами. Именно поэтому изображения барса украшали одежду избранных.

Волчий знак вождя

Следующий яркий экспонат выставки – реконструкция юного знатного воина в золотом облачении. Вполне вероятно, что он был предводителем дружины.

На одежде воина – фигурки медведя. Штаны расшиты золотым бисером, золотом украшен островерхий головной убор. На золотом браслете – изображение волка. Золото выражает не только роскошь царей – в нём отлиты и отчеканены полёт птицы, прыжок оленя, волка.

Учёные считают, что в VIII веке до н.э. уже существовало представление о волке, как символе вождя боевой дружины. Культ волка просуществовал долго. У казахских предводителей были и знамёна с его изображением. Об этом говорится в стихах поэта-импровизатора XIX века Суюнбая Аронулы. С образом волка связаны также многие легенды о казахских батырах.

Жрица Берельской долины

Берельская долина – одно из сакральных мест Алтая – Золотых гор, предназначеных для проведения ритуальных праздников, обрядов, связанных, прежде всего, с поклонением Солнцу. Здесь провожали в последний путь царей и знатных персон.

Участницей этих событий была представительница сакской элиты в парадном одеянии, украшенном золотом. Каждая деталь её одежды говорит об избранности, даже божественном происхождении.

Образ архара тесно связан с Солнечным божеством, значит, и эта представительница знати в одеянии, сверкающем золотом, отмечена божественным началом.

Фантастические крылатые существа – грифоны – украшают её головной убор.

Очень примечателен сюжет на пластинах на шубе жрицы: сцена терзания снежным барсом оленя. Два священных образа сошлись в смертельной схватке. В каждом предмете таится сакральный подтекст, хранятся сила и магия. Все они сводятся к культам плодородия, Солнца, огня, смены времён года, к поклонению горам, рекам. Эти тайны являются ключом к пониманию традиционной культуры наших предков.

Знатные женщины

Недалеко от Берельской долины, на высокогорном плато у реки Каракаба в то же время жила другая знатная особа. При раскопках одного из курганов были обнаружены в нетронутом состоянии украшения головного убора. Хорошая информативность находок позволила воссоздать погребально-поминальный костюм знатной женщины сакской элиты IV–III вв. до н.э. Её высокий головной убор украшают золотые фигурки архара, оленя, многочисленные подвески с чешуйчатым орнаментом.

Особого внимания стоит ещё одна женская фигура – реконструкция внешнего облика и костюма молодой женщины из кургана Тасарык в Урджарском районе.

У неё был особый статус, положение в обществе. Одежда, головной убор говорят, что она была жрицей, целительницей, предсказательницей. Главным предметом в убранстве является удивительный золотой головной убор, украшенный образом птицы Феникс. Он характерен для артефактов IV–III веков до н.э.

То, что она была целительницей, подтверждают обнаруженные рядом семена различных растений, посуда из глины и дерева, каменный тёрочник – для растирания трав, столик со следами огня. Целая «колдовская» лаборатория.

Реставраторам удалось выявить остатки листьев и стеблей папоротника. Это очень интересная находка, ведь на головном уборе есть золотые «опахала» в виде пера птицы или листа папоротника.

Воин-музыкант

Некрополь Каракаба известен и более поздними уникальными открытиями – в трёх курганах VII–IX вв. были исследованы погребения воинов с сопроводительным захоронением коней.

Воин-музыкант – так назвали новую реконструкцию учёные. После тщательного изучения всех мельчайших находок и аналогичных материалов того времени были созданы костюм и вооружение воина Кимакского каганата. Шлем с маской-личиной, боевой и стрелковый пояс с украшениями, палаш с ножнами, лук и колчан со стрелами, музыкальный инструмент.

Интересен его кафтан. По кусочку ткани сделана реконструкция орнамента, потом нарисован эскиз. По нему в творческой мастерской «Каза Базар» в Венгрии по реконструкции древнего восточного текстиля была изготовлена натуральная шёлковая ткань с узором. Вот в таком великолепии предстала перед нами фигура воина-музыканта. Все реконструкции выполнены археологами З. Самашевым, А. Толеубаевым и художниками К. Ахметжаном и К. Алтынбековым.

Кимакский каган

Благодаря открытиям археологов мы узнали много уникальных фактов из жизни кимакского общества. Даже смогли увидеть портрет одного из каганов. Эти открытия сделаны на некрополе Елеке сазы в горах Тарбагатая.

Впервые в нашем регионе учёные исследовали святилище, культово-поминальный комплекс «Каган». Памятник возведён в честь одного из каганов Западно-Тюркского каганата, на месте кремации его тела после смерти.

Среди украшений особый интерес вызывают две золотые подвески с изображением коронованных каганов на золотом троне с подлокотниками в виде лошадиных голов. На одном из них владыка сидит с сосудом священного напитка в руке, его окружают коленопреклонённые слуги с приношениями в руках. Хорошо просматриваются причёски, детали одежды и обуви. Можно рассмотреть даже подлинные черты лица кагана.

Все эти открытия наших археологов по достоинству оценены мировым научным сообществом. Для археологов и историков, изучающих проблемы кочевой цивилизации, появились новые, достаточно информативные источники. Они дают возможность качественно нового осмысления таких понятий, как «степной образ жизни», «степная цивилизация», «кочевая цивилизация». Подтверждают, что в далёком прошлом степь была на одном уровне с другими передовыми цивилизациями.

Галина Кущ, специалист-историк-археолог отдела научно-исследовательского обеспечения общей истории, археологии и этнографии областного историко-краеведческого музея