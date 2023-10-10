Голос вне времени

Философ, писатель, мыслитель, поэт, гуманист… Всё это о Шакариме Кудайбердиеве – сыне казахского народа, чьё творчество вначале было незаслуженно предано забвению и лишь более чем через полвека вновь стало открытым для пытливых умов.

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина прошёл круглый стол, посвящённый жизни и творчеству Шакарима. Он, как и ряд других мероприятий, приурочен к 165-летию известного писателя. Название тоже было выбрано неслучайно – «Шәкерім шыңы», или «Правда Шакарима» – это не просто о творчестве, это ещё и о боли за народ, сопереживании. В начале мероприятия участникам был продемонстрирован отрывок из документального фильма о великом мыслителе, пронзительные кадры и задали общий тон встречи и её основную идею – приоткрыть малоизвестные страницы жизни гуманиста и мученика.

– Богатое духовное и творческое наследие Шакарима – это огромный вклад в развитие нашей национальной философии, – отметила учитель, отличник просвещения РК Катиза Сарипова. – Он подвергался гонениям, но это не сломило его дух, веру в свой народ и справедливость.

Напомним, что Шакарим Кудайбердиев трагически погиб в 1931 году, сведения о его смерти противоречивы, но неизменным остаётся тот факт, что после гибели его стали считать врагом народа. Гуманиста, всегда выступавшего за мир и дружбу. И лишь в 1988 году, после ряда исследований и писем в газеты и органы власти писатель был полностью реабилитирован, а его произведения стали доступны для людей. Большую работу для этого проделал выдающийся учёный, основоположник научного абаеведения Каюм Мухамедханов. Написание научно-творческой биографии Шакарима, текстологический анализ трудов поэта и подготовка их к печати, как и борьба за реабилитацию имени и творчества поэта, начались в 1940—1950-е и продолжались вплоть до выхода Постановления ЦК в 1988 году. Отметим, что самого писателя реабилитировали ещё в 1958. Но его творчество долгое время оставалось в тени.

– Для своего времени он выражал новые, глубокие, порой противоречивые идеи, – сказал один из преданных читателей «пушкинки», шакаримовед по собственным убеждениям Замирбек Уалханов.

В мероприятии также приняли участие учителя общеобразовательных школ Усть-Каменогорска и студенты колледжей.

– Очень здорово, что круглый стол прошёл в формате дискуссии, где каждый мог высказаться, – отметил один из участников Самгар Жаркынбек. – Мы узнали не только новые факты о жизни и творчестве Шакарима Кудайбердиева, но и смогли поделиться своими мыслями, пофилософствовать и проникнуться духом и атмосферой того времени.

Мария Симонова