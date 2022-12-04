Тазы и тобет: казахским породам собак – быть

Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании одобрили поправки в законодательство по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет. На эти цели предусмотрено выделение из государственного бюджета 1,4 млрд тенге.

Тазы и тобет – исконно казахские породы собак, которые являются национальной гордостью, национальным достоянием и культурно-исторической ценностью казахского народа. В последние годы кинологи страны были обеспокоены ухудшением их генофонда и возможностью полного исчезновения пород, поэтому это известие любители охотничьих собак приняли с большой радостью.

– Радует последняя новость о выделении средств на развитие и сохранение пород тазы и тобет. Думаю, этот закон будет полезен для всех нас, как для заводчиков, так и для казахстанцев в целом, для сохранения культурного наследия. Для нас важно сохранить породу тазы чистокровной, мы много над этим работаем, создали свою федерацию «Алаш тазылары», проводим разные соревнования, поддерживаем заводчиков, документируем питомцев, тем самым вносим свой вклад в сохранение породы, – рассказал кинолог, владелец четырёх тазы Мансур Канатбекулы.

Молодой человек живёт в Усть-Каменогорске и работает строителем на семейной строительной базе. Родился и вырос Мансур в Зайсанском районе, где с раннего детства начал увлекаться собаководством.

– Ещё в школе вместе со старшими родственниками впервые начал выходить на охоту с тазы. Охота с тазы – это особенные, непередаваемые ощущения, такое смогут понять только истинные ценители этой породы собак. Выращивать тазы довольно увлекательно, приучать ко всему начинаешь ещё маленького щенка и с возрастом учишь ловить быстроногих зверей, вроде зайцев. Каждое движение этой охотничьей собаки прекрасно – то, как она бегает за добычей, как она грациозно потягивается, находясь у ног хозяина. В целом, охотничий дух у нас, казахов, в крови, – считает мужчина.

На сегодняшний день у Мансура четыре питомца – Көкқасқа, Абырой, Лашын и Ұшар. Можно без преувеличения сказать, что его Көкқасқа в этом году стал знаменит на весь Казахстан. Он принимал участие во всех крупных соревнованиях года и занял первые места.

– Сначала был отбор в ВКО, где определяли самую быструю тазы Востока для участия в республиканском чемпионате. В этом соревновании лучшим оказался Көкқасқа. Затем он стал победителем конкурса «Асыл қазына» в Астане, где собрались лучшие гончие со всего Казахстана. Следующее большое мероприятие – «Салбұрын-2022» в Аягозе, где также проводилось состязание тазы. Участников соревнования было более 70, и среди них мой питомец вновь стал первым, – с гордостью отмечает Мансур Канатбекулы. – Далее мы приняли участие в соревнованиях тазы во время Международного чемпионата беркутчи в Урджаре и областного соревнования «Шығыс Салбұрыны» – «Қансонар-2022» в Бозанбае Уланского района. В обоих конкурсах моя собака стала победительницей. Таким образом, всего за год Көкқасқа дважды завоевал титул чемпиона области, один раз стал чемпионом Казахстана и один раз – чемпионом мира.

По словам молодого человека, в последнее время в стране стал расти интерес к разведению тазы. Если рассматривать финансовую сторону дела, то это довольно прибыльное ремесло, ведь только за один год его питомец принёс хозяину в качестве награды за победы двух лошадей и крупные денежные призы. Но своей главной задачей Мансур Канатбекулы считает сохранение этой породы.

– Мы должны оставить будущим поколениям чистокровную тазы, которая дошла до сегодняшнего времени от наших предков. А ещё важно запатентовать эту породу в мире, сейчас у нас с этим проблемы, пока мы не можем доказать мировому сообществу чистокровность наших собак. Для этого тазы должна иметь выставочный вид, а значит – соответствующее тело-сложение, скорость и грацию движения, – отмечает молодой человек.

Когда-то, во времена голода, одна тазы могла прокормить целую деревню, охотясь на мелких зверей и птиц. Сейчас, конечно, это уже не вопрос выживания, но скорее вопрос сохранения этой благородной породы собак как национального достояния.

Аяужан Утеулинова

Фото из архива Мансура Канатбекулы