Султаны среди джигитов

В Глубоковском районе прошёл конкурс «Жігіт сұлтаны – 2021».

Творческое состязание джигитов было организовано в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Традиционный конкурс «Жігіт сұлтаны» зарекомендовал себя как один из наглядных и эффективных методов патриотического воспитания, пропаганды национальных ценностей. Он способствует тому, чтобы молодёжь перенимала и поддерживала нашу культуру, – отмечают организаторы.

Ловкость, сила, интеллект – жюри учитывало всё. Но главное – конкурсантам необходимо было показать знание традиций казахского народа.

Участники состязались в национальных играх – тенге алу, аударыспак, казах куреси, поднятии гири и других соревнованиях. Также джигиты представили свои визитные карточки, проявили себя в творческом и интеллектуальном конкурсах.

На звание «Султана среди джигитов» претендовали восемь молодых людей. В итоге главная награда досталась жителю посёлка Глубокое Дарыну Кумарбекову, который является оперативным сотрудником Глубоковского районного отделения полиции.

– Конкурс был интересным и в то же время сложным – пришлось подключать не только свои физические возможности, но и творческие. Хотелось бы, чтоб такие конкурсы проводились чаще, – сказал Дарын Кумарбеков.

Все участники состязаний были отмечены дипломами, а победитель награждён ценным подарком.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковским МРЦ

Глубоковский район