Строго по назначению

В Усть-Каменогорске типовые здания бывших детских садов возвращают в эксплуатацию по прямому назначению.

В рамках национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» в регионе продолжается масштабная работа по восстановлению функционирования строений, предназначенных для дошкольных образовательных учреждений.

Напомним, годом ранее глава региона Даниал Ахметов поручил акимам городов и районов рассмотреть возможность возврата типовых зданий детских садов под прямое назначение.

В Усть-Каменогорске за прошедший год сделан заметный шаг в этом направлении. Как результат, два помещения, долгое время арендуемые частными организациями в качестве офисных, вновь будут использоваться по целевому назначению.

– В прошлом году нам удалось освободить два здания типовых детских садов, расположенных по адресам: ул. Протозанова, 37 и ул. Космическая, 6/3, которые долгие годы использовались не по назначению, – прокомментировал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Уже в этом году они смогут вновь принять детей из близлежащих районов.

В настоящее время ведутся конкурсные процедуры по передаче зданий в доверительное управление предпринимателям, которые сделают в них ремонты и организуют работу детских садов.

– Я очень рада, что рядом с нашим домом откроется детский сад, – отмечает Ольга Ухватова. – Это долгожданное событие для всех жителей микрорайона. Потребность в этом большая. В шаговой доступности расположены три здания бывших детских садов, но они были заняты какими-либо организациями. И вот теперь, как нам сообщили, в здании по ул. Космическая, 6/3 откроют детсад. Огромная благодарность за это от всех родителей близлежащих домов.

Кроме этого, в январе завершили подготовку к работе нового детского сада по улице Челюскина, 17/1. Он также будет функционировать в здании, в котором много лет назад располагалось дошкольное учреждение.

– В итоге в этих детских садах смогут принять 660 малышей – 15 процентов от существующей очереди, – подчеркнул аким города. – На этом работа не завершится. Помимо этого, в ближайшие два года запланировано рассмотреть и в рамках государственно-частного партнёрства приступить к реализации ещё пяти проектов по строительству новых детских садов в Усть-Каменогорске. Таким образом, рассчитываем обеспечить ещё 1290 мест в дошкольных учреждениях.

Лилия Дроздова

фото Тлеубека Шаяхмета