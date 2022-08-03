Профессионалы

Стражи границы начеку

03.08.2022
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Пограничников Курчумского района наградили медалью «Шекараны үздік күзеткені үшін» за задержание нарушителей государственной границы.

В июне этого года на участке пограничного отделения имени Раджана Батырханова Пограничного управления по Курчумскому району Департамента ПС КНБ РК по Восточно-Казахстанской области были задержаны нарушители государственной границы Республики Казахстан.

– При несении службы пограничный наряд «Дозор» в составе майора Маргулана Мустафина и ефрейтора срочной службы Габита Жукенова с помощью спецсредств охраны границы, наблюдая за охраняемым участком, обнаружили движение двух силуэтов. Не теряя времени, применив меры маскировки и максимально бесшумного движения, пограничники задержали двух человек в районе урочища Кутинка, – сообщает пресс-служба Департамента Пограничной службы КНБ РК по ВКО.

В ходе разбирательств установлено, что задержанные являются гражданами Монголии. Выяснилось, что они выдвинулись из Монголии в сторону Казахстана, заранее обговорив порядок нарушения границы и подготовив необходимые вещи и денежные средства. Используя офлайн-карту MAPS.ME, нарушители границы успешно добрались до перевала Укок. На следующий день после пересечения российско-казахстанской границы их задержали пограничники.

– Нарушители следовали из округа Баян-Ульгий в Алматы с целью поиска лучших условий жизни и укрытия от уголовной ответственности. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела, а бдительный пограничный наряд представлен к поощрению, – отметили в пресс-службе.

Так, приказом Председателя КНБ РК Маргулан Мустафин и ефрейтор срочной службы Габит Жукенов награждены медалью «Шекараны үздік күзеткені үшін» за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Гульжан Естаева

Фото Департамента ПС КНБ РК по ВКО

Курчумский район

03.08.2022
740

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