Сто мудрых мыслей Великой степи

Творческий челлендж мотиваторов запустили в Восточном Казахстане. Заветы предков, оставленные нам философами, педагогами, писателями и поэтами, мы передаём новым поколениям, ориентируясь на современные технологии и приёмы работы в социальных сетях.

Региональный центр «Рухани жаңғыру» УВП ВКО объявил во всех городах и районах области творческий челлендж мотиваторов «100 мудрых мыслей Великой степи», предлагая восточноказахстанцам окунуться в мудрость наших предков и осмыслить их слова, творчески подойдя к выполнению задания.

«История – это не только события и даты. Это, прежде всего, люди. В истории Казахстана, в том числе и Восточно-Казахстанской области, много личностей, чей авторитет был непререкаем, а слова запоминали из поколения в поколение.

Врождённая способность казахов знать, понимать и ценить силу Слова имеет глубокие корни. Эти корни – заветы предков, оставленные потомкам в виде мудрых изречений, слов назиданий, отражающих и хранящих в себе богатый духовный опыт.

Поэтому сознание новых поколений формируется под воздействием этого духовного наследия, в котором сохранено культурно-цивилизационное богатство, философско-мировоззренческое звучание Великой степи», – именно такой стала основная мотивация областного творческого проекта.

Его организаторы преследовали единственную цель: помочь землякам, особенно детям и молодёжи, сформировать собственное представление о национальной идентичности, используя методы популяризации наследия философов и мыслителей Великой степи.

По условиям челленджа, в нём могут принять участие все жители Восточного Казахстана в возрасте от 13 лет и старше. При этом срок творческого проекта ограничен до 12 июля. Каждый город и район ВКО публикует свои мотиваторы в строго определённый день. Например, первым в челлендже представили свои работы жители Риддера. Затем будут представлены мотиваторы, созданные жителями районов Алтай и Самар, Глубоковского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского, Тарбагатайского, Уланского и Шемонаихинского районов. Завершится региональный творческий челлендж 12 июля публикацией мотиваторов устькаменогорцев.

Так что же это за мотиваторы? По сути, это обычные иллюстрации, которые отражают скрытый смысл мудрого изречения, афоризма или слова назидания, высказанного казахским философом, поэтом или мыслителем любой эпохи – с древнейших времён до наших дней.

Одними из первых свои работы представили на суд жителей Восточного Казахстана риддерцы. Как рассказала главный специалист отдела внутренней политики Риддера Сая Кизатолда, всего за несколько дней после объявления о начале творческого проекта мотиваторы, созданные риддерцами, буквально заполонили

почту отдела.

Свыше ста работ представили на суд земляков-восточноказахстанцев. В челлендже «100 мудрых мыслей Великой степи» приняли участие учителя и учащиеся всех школ города, государственные служащие, работники бюджетных организаций и обычные жители города горняков и шахтёров. Многие из них вдохновились изречениями Абая, Ибрая Алтынсарина, Мухтара Ауэзова, Ахмета Байтурсынова, Сабита Муканова, аль-Фараби, Олжаса Сулейменова и многих других мыслителей, философов и поэтов прошлого и настоящего.

Каждый участник проекта подошёл к своей работе творчески, креативно. Например, к изречению Мухтара Ауэзова: «Всякий сумеет следовать по проторенной дорожке, проложенной отцами! Если ты в силах, ищи свои пути», автор мотиватора подобрал фотографию мужчины, стоящего перед развилкой с огромным количеством дорог. Но выберет ли он одну из них или проложит новую? Кто знает?

И таких работ, созданных жителями нашей области, уже сотни. Ещё есть время принять участие в творческом проекте, ознакомиться с мудрыми мыслями предков и подумать над их скрытым смыслом, подбирая нужную картинку. Кто знает, может, выбранный афоризм со временем станет лейтмотивом вашей жизни? Дерзайте, всё получится!

Екатерина Гуляева

Риддер