Сто лет с читателями

Этот год для Шемонаихинского района богат на юбилейные даты и знаменательные события. Открывает череду праздников столетие Шемонаихинской центральной районной библиотеки.

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография.

История Шемонаихинской центральной районной библиотеки берёт своё начало в 1923 году. Сохранился протокол объединённого заседания Шемонаихинского волостного комитета от 22 января 1923 года, на повестке дня которого первым пунктом было открытие избы-читальни.

Книжный фонд был небольшим, но к концу 1923 года здесь было уже 600 книг. В первые послевоенные годы он составлял около 1500 экземпляров, но уже к 1947 году фонд увеличился в два раза.

За сто лет произошло много перемен, сменилось несколько поколений специалистов, которые стали друг другу близкими людьми. Все эти годы библиотека неизменно следовала своей миссии: приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, становилась центром информации. Сегодня Шемонаихинская центральная районная библиотека – это современный информационный, методический и культурный центр района, успешно претворяющий в жизнь творческие планы и проекты.

История любой библиотеки примечательна тем, что она тесно переплетается с летописью страны, края, родного посёлка. Краеведение – одно из основных направлений работы Шемонаихинской библиотеки.

Проделав столетний жизненный путь, книжный храм обрёл свои традиции, собственную роль в местном сообществе, обзавёлся друзьями. Они пришли на торжественное мероприятие, посвящённое празднованию столетнего юбилея библиотеки, чтобы поздравить её сотрудников и высказать добрые пожелания.

В числе гостей – заместитель акима Шемонаихинского района Галина Раимбекова, секретарь районного маслихата Мурат Желдыбаев, руководитель отдела культуры и развития языков Айнаш Ожекенова, поздравить коллег приехали сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина и многие другие. Все они были единодушны в пожеланиях пополнения книжного фонда, увеличения количества читателей и, конечно же, творческих успехов.

Но какой юбилей без подарков? В этот день их было много, и, пожалуй, самый крупный – сертификат на семь миллионов тенге, который от имени акима Шемонаихинского района Григория Акулова директору библиотеки Светлане Горьковой вручила Галина Раимбекова.

– Вопреки пророчествам пессимистов, ни «информационный взрыв», ни широкое внедрение новейших технологий не отменяют чтение, книгу, библиотеку, а делают их ещё более востребованными, – подчеркнула Галина Раимбекова. – Шемонаихинская центральная районная библиотека была и будет местом духовного общения, где прививают любовь к чтению, стараются донести её до каждого, помогают работать, учиться и добиваться в жизни.

Александра Исаева

Фото предоставлено ОВП Шемонаихинского района

Шемонаихинский район