Стать полезным для общества

Молодёжь категории NЕЕT – парни и девушки, которые предпочитают вести праздный образ жизни. Они не работают и не учатся, да и семьи заводить не торопятся. Эта тревожная тенденция беспокоит как исполнительную власть, так и общественность Восточно-Казахстанской области.

К счастью, во второй половине 2021 года число таких молодых людей в области удалось снизить до 12 720 человек. И всё же каждый из них в возрасте от 18 до 25 лет нуждается в работе, в социализации в обществе. Да и общество нуждается в том, чтобы каждый его гражданин внёс свою лепту в строительство и развитие государства. Как вовлечь NEET-молодёжь в социум, дать им возможность трудиться и приносить пользу окружающим? Ответы на эти вопросы искали участники диалоговой площадки «О мерах по снижению количества молодёжи категории NEET», организованной по инициативе Восточно-Казахстанского областного филиала Ассоциации детских и молодёжных организаций в Семее (далее – СГФ ОЮЛ ВКО АМИДО).

Как отметила директор СГФ ОЮЛ ВКО АМИДО Эльзира Жунусова, в категорию NEET входят самые разные группы молодых людей. С одной стороны, это выходцы из малообеспеченных семей, сельская молодёжь, фрилансеры, иждивенцы, молодые матери, находящиеся в декретном отпуске. С другой, это представители маргинальных слоёв: освободившиеся из мест лишения свободы, алкоголики, тунеядцы и наркозависимые.

В 2019 году к данной категории относились 5,6 процента от общего числа молодёжи Восточного Казахстана. В разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, этот показатель вырос до 8,6 процента. Такие результаты выдал социологический опрос, который был проведён по заказу Управления внутренней политики ВКО. И лишь сейчас, во второй половине 2021 года, когда экономическая ситуация в области несколько стабилизировалась, безработной молодёжи стало значительно меньше – 5,8 процента, но всё же больше, чем до начала действия ограничительных мер.

– В своём Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев предлагает обратить особое внимание на проблемы молодёжи категории NEET. В первую очередь, обеспечив каждого из них бесплатным техническим и профессиональным образованием. Безработных и не желающих работать молодых людей в Казахстане насчитывается до 230-270 тыс. человек, в ВКО эта цифра составляет 12 720 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Перед нами стоит задача, чтобы каждый из них нашёл свое дело, обрёл профессию и сумел реализовать себя на благо семьи, общества и государства, – отметила заместитель руководителя Управления внутренней политики ВКО Ирина Смит.

Надо сказать, что наличие в стране молодых людей, которые не работают и даже не хотят заниматься трудовой деятельностью – проблема не только Казахстана. Более того, наша страна неплохо с ней справляется. Гораздо хуже дела обстоят с безработной молодёжью в странах Латинской Америки, в Индии, Южной Африке и даже в Северной Америке. Относительно благоприятная ситуация в мире пока только в европейских государствах.

По словам Эльзиры Жунусовой, молодёжная общественная организация уже третий год работает с молодёжью категории NEET, привлекая к тесному сотрудничеству молодёжные ресурсные центры городов и районов ВКО, НПО, центры занятости, филиалы Палаты предпринимателей «Атамекен», отряды «Жасыл ел» и молодёжное крыло «Jas Otan». Именно благодаря общим усилиям в Восточном Казахстане удалось создать собственную базу данных, куда вошли 2 175 молодых людей, которых по той или иной причине можно отнести к категории NEET.

– Это первое, что нужно было сделать, работая с этой группой молодёжи – установить их точное количество, адрес, узнать причины, почему они нигде не учатся и не работают. Для этого наши волонтёры в прошлом году провели подворовые обходы, общаясь с каждым молодым человеком и даже их родителями. В итоге, мы занесли в областную базу данных свыше 2100 восточноказахстанцев, которым нужна помощь, чтобы найти своё дело, обрести профессию, стать полезным для общества, – отметила директор Молодёжного ресурсного центра ВКО УВП ВКО Арайлым Есимбекова.

Подворовой обход вскрыл многие социальные проблемы в городах и районах Казахстана: безработицу, безденежье, нежелание работать, откровенную лень среди молодёжи. Были и такие ребята, кто даже не окончил полный курс средней школы, посчитав, что 9 классов для современного взрослого человека вполне достаточно.

– Самое странное, что родители ребят, едва окончивших школу, запрещают нашим волонтёрам общаться с их детьми, говорят, что учиться их великовозрастному чаду незачем, для ведения собственного хозяйства заканчивать колледж и тем более вуз – только время терять, – посетовала Арайлым Есимбекова.

И всё же дело сдвигается с мёртвой точки. Сотрудники молодёжных ресурсных центров городов и районов ВКО, а также их добровольные помощники не устают вновь и вновь посещать эти семьи, разъясняя, казалось бы, очевидные вещи. И результаты есть. Так, в одном из районов Восточного Казахстана после долгих переговоров и неоднократных визитов удалось убедить родителей и самого молодого человека, чтобы он получил реальную рабочую профессию. Год назад парень поступил в районный колледж на техническую специальность. И сейчас его просто не узнать: он прошёл непростой этап социализации, даже планирует начать собственное дело в родном селе.

Иная ситуация с так называемой «золотой молодёжью» – детьми вполне обеспеченных родителей. Довольно часто «мажорики», как их называют сверстники, тоже оказываются в категории NEET просто потому, что не имеют официальной работы, пенсионных и социальных отчислений. При этом они достаточно успешно трудятся в семейной компании или в крестьянском хозяйстве своих родителей, которые даже не подумали о том, чтобы официально оформить своего ребёнка на работу и платить ему твердую заработную плату, отчислять налоги и делать выплаты в пенсионный фонд и Фонд социального медицинского страхования. После разъяснительных бесед ситуация, как правило, выправляется, и дети обеспеченных родителей обретают официальный статус.

Есть проблема и скрытой безработицы. Достаточно много молодых людей в ВКО, работая на хозяев в крестьянских хозяйствах или на производстве, получают заработок в конвертах. При этом официально они нигде не числятся. Тут уж приходится убеждать работодателей в необходимости узаконить трудовые отношения с наёмными работниками.

Совсем другая история с мамами, находящимися в декрете. Не секрет, что многие молодые мамочки, не желая замыкаться в быту, даже ухаживая за маленькими детьми, занимаются своим небольшим делом: пекут торты и пирожные, шьют на заказ, делают поделки и оказывают разного вида услуги на дому. Но есть и другие молодые женщины, которые, выйдя замуж, решили раз и навсегда отгородиться от общества, полностью посвятив себя мужу и детям. И мало кто из них задумывается над тем, что жизнь длинная, в ней может произойти всё, что угодно, и такая домохозяйка может в одночасье, по совершенно разным причинам, лишиться кормильца. Именно такая история произошла с многодетной семьей в Аягозском районе: мать с маленькими детьми теперь живет на АСП и менять свою жизнь пока не собирается.

– В Зайсанском районе мне встретилась такая мамочка. Мы с ней познакомились, когда у неё было трое детей, теперь их четверо. Она иногда приходила к нам на встречи с молодёжью, слушала, но ничего не предпринимала. После разговоров по душам она решилась изменить свой образ жизни: по государственной программе занятости и массового предпринимательства «Еңбек» окончила курсы предпринимателей и получила малый грант, на который закупила разные машинки. И сейчас оказывает в своём селе услуги землякам, зарабатывая дополнительные деньги. Ей так понравилось работать в мастерской, что она уже сама нам звонит и консультируется, как можно получить льготные кредиты или гранты для расширения своего дела, – поделилась историей успеха Арайлым Есимбекова.

Одним из самых эффективных инструментов поддержки со стороны государства стала программа «Молодёжная практика» для выпускников колледжей и вузов в возрасте до 29 лет. Получая свою первую работу, они в течение шести месяцев набираются опыта, получая заработную плату в размере 25 МРП (более 72 тыс. тенге). Как сообщил главный специалист Центра занятости населения акимата Семея Абзал Тайшыбаев, в текущем году молодёжную практику в Семее прошли 374 выпускника.

– На молодёжную практику мы, чаще всего, отправляем молодых специалистов по таким направлениям, как юристы, медсёстры, фельдшеры, учителя и многие другие. Причем заявку на приём молодого специалиста могут подавать как государственные, так и частные организации и предприятия, – отметил Абзал Тайшыбаев.

Есть и другие программы, направленные на поддержку занятости среди молодёжи. Например, «Моё первое рабочее место» – для выпускников учебных заведений. Здесь срок трудоустройства на работу составляет два года. В первый год заработную плату выплачивает государство, а во второй – работодатель. Также молодые специалисты могут выехать в сельскую местность по программе «С дипломом в село». Для них предусмотрено единовременное подъёмное пособие в размере 100 МРП, выдача бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья сроком до 15 лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01 процента в размере до 1500 МРП. При этом достаточно привлекательным является и тот факт, что специалисты, работающие в селе, получают 25-процентную надбавку от тарифных ставок, действующих в городе.

Есть возможность начать собственное дело, используя государственные инструменты, предназначенные для поддержки предпринимательских инициатив. Это программы «Дорожная карта бизнеса», «Бизнес Бастау» и программа занятости и массового предпринимательства «Еңбен», по которым можно обучиться на курсах предпринимательства, получить малый грант или взять льготный кредит для открытия собственного дела.

– Возможностей получить профессию, трудоустроиться или открыть своё дело у казахстанской молодёжи множество. Надо лишь рассказать молодым людям об этих инструментах, показать, как это работает на практике. Здесь нужен комплексный подход в решении социальных проблем молодёжи, подпадающей под категорию NEET. Кроме того, важно проводить постоянный мониторинг базы данных, ведь ситуация может измениться в любой момент: молодой человек может пойти учиться, найти работу или, наоборот, оказаться в роли соискателя вакансии. АМИДо и молодёжным ресурсным центрам следует выработать ряд простых, но эффективных рекомендаций для акимов городов и районов, чтобы усилить эту работу на местах. Кстати, это в их интересах, ведь в скором времени этот индикатор будет влиять на рейтинг акимов, – подытожила работу диалоговой площадки Ирина Смит.

Софья Соболевская

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Семей