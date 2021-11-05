Старт для стартапа

Начинающим предпринимателям Усть-Каменогорска предложили финансирование в рамках государственных программ.

Представители отдела предпринимательства города Усть-Каменогорска, ТОО «МФО «Oskemen-Atameken» и выпускники обучающего проекта «Бастау Бизнес» обсудили условия микрокредитования и грантового финансирования в рамках государственных программ поддержки бизнеса.

ПРОГРАММА «ДКЗ»

По информации пресс-службы ПП ВКО, директор микрофинансовой организации Oskemen-Atameken Олжас Кабышев рассказал о возможностях льготного кредитования по программе «Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы». Он напомнил, что МФО создана в мае 2021 года при 51-процентном участии Палаты предпринимателей ВКО и 49-процентном участии акимата ВКО специально для обеспечения льготными микрокредитами выпускников обучающих проектов НПП «Атамекен».

Это – «Бастау Бизнес», «Жас кәсіпкер», «Бизнес-Школа», «Бизнес-Советник», «Бизнес-Рост», «Школа молодого предпринимателя». При этом срок действия сертификата об окончании проекта «Бастау Бизнес» не ограничен, а все остальные сертификаты не должны превышать трёхлетнего срока давности.

– Из Национального фонда по Республике Казахстан было выделено 22,5 млрд тенге, по Восточно-Казахстанской области – 1,809 млрд тенге, – проинформировал Олжас Кабышев. – Мы кредитуем всех предпринимателей, которые зарегистрированы в ВКО. Основные условия – наличие сертификата об окончании обучающего проекта НПП «Атамекен», отсутствие задолженности по платежам в бюджет, отсутствие просрочки в кредитной истории свыше 90 календарных дней за последний год, наличие твёрдого залогового обеспечения в виде недвижимого имущества, создание рабочего места.

Максимальная сумма микрокредита в рамках «ДКЗ» для городских предпринимателей определена в размере до 18,9 млн тенге, вне города – до 7,292 млн тенге, без ограничений по отраслям и дате создания ИП или юридического лица.

Коэффициент ликвидности залога в отношении квартиры применяется в размере 80 процентов, в отношении жилого дома – 60 процентов. Ставка вознаграждения МФО составляет шесть процентов при отсутствии каких-либо комиссий, сборов или иных дополнительных платежей. Срок выдачи микрокредита по городским проектам – до пяти лет, по проектам животноводства – до семи лет, на пополнение оборотных средств – до трёх лет. Льготный период погашения определён до 12 месяцев. Решение по нему принимается в рамках кредитного комитета в зависимости от специфики бизнеса. Сроки погашения также устанавливаются в зависимости от модели бизнеса: ежемесячными, ежеквартальными либо полугодовыми платежами. Возраст кредитора к моменту окончания выплаты кредита не должен превышать 69 лет.

У предпринимателей возникло немало вопросов, особенно по залоговому обеспечению и подтверждению целевого использования заёмных средств.

Как пояснили специалисты, залог может находиться на всей территории РК и залогодателем может выступать любое третье лицо. Сам заёмщик должен быть прописан в том же населённом пункте, где зарегистрирован его бизнес. С оценкой квартир проблем не возникает, а вот когда предоставляют в залог частные дома на районном уровне, то после проведения оценки независимыми оценочными компаниями документы направляются в Аграрную кредитную корпорацию. Там уже их залоговые специалисты проводят экспертизу рыночной стоимости.

НУЖЕН ОТЧЁТ

При обсуждении целевого использования заёмных средств кредитный менеджер Oskemen-Atameken Максат Сарсенбаев напомнил, что финансы привлекаются из Национального фонда, поэтому за них необходимо отчитываться.

– В течение 90 календарных дней вы должны подтвердить целевое назначение, предоставив нам счета-фактуры, накладные, договоры купли-продажи, акты приёма-передачи, – разъяснил он. – Далее наш сотрудник выезжает на место бизнеса и производит осмотр, фотографирует, что вы приобрели на кредитные средства.

Представители МФО также уточнили, что у предпринимателя нет права снимать перечисленные средства со своего счёта. После их поступления он должен заключить договор с соответствующим поставщиком и безналичным способом перевести ему оплату. После этого в МФО предоставляется выписка с банковского счёта заёмщика.

ПРОГРАММА «ЕҢБЕК»

Об условиях предоставления грантов в рамках второго направления Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017–2021 годы участникам круглого стола рассказала специалист Центра занятости населения акимата города Усть-Каменогорска Гульнара Жайлаубаева.

По её данным, государственный грант относительно небольшой. Он предназначен для того, чтобы человек только начал свой бизнес, то есть для стартапа. Это сумма в 200 МРП, на сегодняшний день она составляет 583,4 тысячи тенге.

В 2021 году выданы все 50 запланированных грантов, проведено шесть заседаний комиссии, но на Усть-Каменогорск дополнительно выделили ещё 60 грантов, которые предстоит освоить, отдавая приоритет стартаперам в возрасте до 29 лет. Финансирование предоставляется безработным, самозанятым и начинающим предпринимателям, которые зарегистрировали свой бизнес менее года назад. В ноябре будет проведено последнее заседание комиссии в этом году.

– Предоставляются государственные гранты на приобретение оборудования, инвентаря, орудий труда, скота, птицы, – перечислила Гульнара Жайлаубаева. – С 2020 года также в этот список включили кустарники и саженцы, чтобы поддерживать растениеводство в сельской местности.

После получения грантов предприниматели должны подтвердить их целевое использование в течение 90 календарных дней, зарегистрировав свой бизнес в органах госдоходов. Тем, кто приобретает КРС или занимается швейным производством на дому, разрешено осваивать грант в качестве плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП). В случае неподтверждения целевого использования, после нескольких напоминаний и предупреждений, дело будет направляться в судебные органы для возврата выданных средств.

В числе основных требований к участникам отбора – постоянная прописка в месте регистрации бизнеса, наличие бизнес-плана, сертификата об окончании обучающего проекта «Бастау Бизнес» в течение последних трёх лет либо сертификат об окончании курсов по первому направлению программы «Еңбек», где обучают определённым специальностям. Причём бизнес-проект претендента на грант должен соответствовать полученной профессии. Без сертификатов в конкурсе могут участвовать только получатели адресной социальной помощи (АСП), переселенцы с юга и кандасы.

ПРОГРАММА «ДКБ – 2025»

Специалист отдела предпринимательства города Усть-Каменогорска Динара Молыкпаева разъяснила условия грантового финансирования для реализации новых бизнес-идей в рамках государственной программы поддержки и развития «Дорожной карты бизнеса – 2025». Координатором программы является Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

Размер гранта определён до пяти млн тенге. Финансирование поступает из республиканского и местного бюджетов. Обязательными условиями для участия в конкурсе являются регистрация бизнеса сроком не более трёх лет, соответствие бизнеса приоритетным секторам экономики, софинансирование со стороны предпринимателя в размере десяти процентов от суммы запрашиваемого гранта, отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет, создание как минимум одного рабочего места, инновационность проекта. Последнее требование не выдвигается в отношении представителей социально уязвимых слоёв населения. Также наличие сертификата об обучении с этого года не является обязательным.

– Документы можно подавать как онлайн через сайт Qoldau, так и нарочно, – сообщила Динара Молыкпаева. – В этом году первая выдача грантов была уже в июне, приём документов на второй отбор запланирован с 2 по 12 ноября.

Начальник отдела предпринимательства города Усть-Каменогорска Гасан Тургамбаев призвал начинающих бизнесменов обязательно пробовать свои силы в конкурсе.

На самом деле, по его словам, программа хорошая, надо пытаться. Консультанты Палаты предпринимателей ВКО помогут с составлением бизнес-плана. В основном проходят проекты тех участников, которые хорошо разбираются в своей сфере. То есть они занимаются дома, творчески подходят к своей работе, но им не хватает того или иного оборудования, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг, качество продукции.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы ПП ВКО