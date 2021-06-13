Спортивная семья Сабитовых

«Спорт – залог здоровья и успеха» – это жизненное кредо семьи Сабитовых из Аягозского района. Каждое утро членов этого семейства начинается не с кофе, а с утренней зарядки.

Старший лейтенант артиллерийской воинской части Аягозского гарнизона Акылбек Сабитов познакомился со своей женой Айнаш на чемпионате Республики Казахстан по президентскому многоборью. Сейчас они служат в одной воинской части и воспитывают маленькую дочку Айжан.

Сослуживцы считают, что эта семья является примером для многих. Ведь молодые родители не только с честью выполняют свои служебные обязанности, но и отлично совмещают службу и спорт, а в их доме царят любовь и взаимопонимание.

Акылбек Сабитов родился в 1994 году в селе Мерген района Шал акын Северо-Казахстанской области. С самого детства он мечтал стать военным и после окончания школы поступил в Военный институт сухопутных войск в Алматы. В 2016 году окончил институт и стал офицером.

Первых успехов в спорте Акылбек добился ещё во время учёбы. В 2014 году он участвовал в чемпионате мира среди курсантов, который проходил в городе Кито (Эквадор) и занял призовое место. В 2015 году стал призёром чемпионата по президентскому многоборью в Москве, а в 2017-м – призёром соревнований среди офицеров в Кыргызстане. В 2018 году молодой офицер принимал участие в турнире по подтягиванию на турнике в России и в результате оказался на высшей ступени пьедестала.

Свою службу в Вооружённых Силах РК наш герой начал в 2016 году. Благодаря своему трудолюбию и исполнительности в 2019 году он был назначен на должность начальника службы физической подготовки и спорта артиллерийской воинской части Аягозского гарнизона.

Кроме того, Акылбек Сабитов является мастером спорта, членом сборной Восточно-Казахстанской области по зимнему президентскому многоборью, многократным чемпионом Республики Казахстан и призёром международных спортивных соревнований.

Супруга Акылбека Айнаш родилась в 1997 году в селе Курчум Курчумского района Восточно-Казахстанской области. С начала этого года она работает радиотелефонистом в артиллерийской воинской части. Тоже активно занимается спортом, является мастером спорта по зимнему президентскому многоборью и чемпионкой РК, выступает в составе сборной области по этому виду спорта.

Как отмечают коллеги, старший лейтенант Акылбек Сабитов очень любит свою работу и относится к ней со всей ответственностью. Он особо требователен, когда речь идёт о сдаче спортивных нормативов. Офицер старается придерживаться принципа «тяжело в учении, легко в бою».

– Физической подготовке военнослужащих всегда необходимо уделять особое внимание. Наша основная цель – повысить интерес к спорту как среди рядовых солдат, так и среди офицеров. Ведь спорт должен быть для военнослужащих не строгим требованием, а любимым занятием, – считает начальник службы физической подготовки и спорта артиллерийской воинской части старший лейтенант Акылбек Сабитов.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район