Сплав теории и практики

При поступлении в колледжи перед многими студентами встаёт вопрос: какую форму обучения выбрать – очную или заочную? Однако теперь не все профессии можно получить удалённо.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан. Приказом министра просвещения от 29 сентября 2022 года внесены изменения в перечень специальностей и квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования, которые можно получать заочно, вечерним обучением, а также путем экстерната.

Так, если более двух лет назад заочно можно было получить образование по 595 квалификациям, то теперь студенты колледжей могут обучаться только по 23 специальностям. В их числе – библиотекарь, техник особо охраняемых природных территорий, организатор перевозок, тренер-преподаватель по спорту, артист цирка, хора, академического, народного пения и эстрады и преподаватель в этой сфере и другие.

Из разряда заочных в разряд очных перешли физические и математические науки, системы информационной безопасности, ряд специальностей химической инженерии, электротехники, электротехники, механики и металлообработки, производственных и обрабатывающих отраслей и другие.

В ведомстве пояснили, что причиной отказа от заочной формы стала её неэффективность – студенты колледжа не получают качественных практических навыков. Как следствие – не могут трудоустроиться. В этой связи министерство провело поэтапную работу по сокращению специальностей по заочной форме обучения.

Так, в этот раз заочное обучение исключено по таким специальностям, как «Эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронного транспортного оборудования (по видам транспорта)», а также по квалификации «Техник-электроник», «Обогащение полезных ископаемых (углеобогащение)» по квалификации «Техник-технолог», «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» по квалификации «Техник-строитель», «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения» по квалификации «Техник-технолог очистных сооружений» и другие. В дальнейшем работа будет продолжена.

Как отметил исполняющий обязанности директора Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернат Жунусов, на сегодняшний день в казахстанских колледжах при подготовке кадров активно развивается форма дуального обучения. Колледжи тесно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом при подготовке кадров. Ведь именно рынок труда определяет, какие специалисты им нужны.

– Поэтому мы отходим от заочной формы, и причиной такого решения стало недостаточное качество знаний и навыков, которые получают выпускники после окончания, – сказал Ернат Жунусов. – Отмечу, что при дуальном обучении предусматривается не менее 60 процентов производственного обучения и профессиональной практики, тем самым более половины учебного времени обучающиеся находятся на производстве. Такой подход повысит качество знаний и навыков будущих выпускников, что в свою очередь обеспечит их дальнейшее трудоустройство.

Добавим, что приказ был опубликован 14 октября. По истечении десяти дней с момента опубликования он вводится в действие.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета