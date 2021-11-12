Созвучие поэзии и живописи

В Тарбагатайском районе подвели итоги областного конкурса «Тәуелсіздік: сөз бен сурет».

Творческое состязание, посвящённое 30-летию Независимости РК, длилось на протяжении трёх месяцев. В нём приняли участие около 40 поэтов и 21 художник из Усть-Каменогорска, Семея, Зайсанского, Жарминского, Аягозского, Тарбагатайского, Уланского, Кокпектинского, Курчумского районов и Туркестанской области.

– Конкурс нацелен на развитие творчества художников и поэтов Востока, популяризацию через их произведения памятников культуры, сакральных мест, природы, исторических личностей Тарбагатайского района, внёсших неоценимый вклад в развитие духовности страны в период независимости, а также на оценку созвучия поэзии и живописи, – отметила организатор Шакен Копшикбаева.

Работы авторов оценивало специальное жюри, председателем которого стал первый вице-президент Всемирной федерации қазақ күресі, почётный гражданин Восточно-Казахстанской области и Тарбагатайского района Баделхан Камалханулы. В состав жюри вошли директор ВК областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Кантарбаев, член Союза художников Казахстана, академик Академии художеств РК Кудаш Нурсадыков, член Союза журналистов Казахстана, главный редактор газеты «Тарбағатай» Ергали Жумакан, исполнительный директор Фонда культуры имени «Зейнолла Сәнік» Серик Калиев, директор акжарской спортивной школы им. Б. Сайханова Толеген Калимажанов, член Союза художников Казахстана, директор акжарской школы искусств Алибек Шоканов, обладатель знака «Отличник библиотечного дела» Национальной библиотеки РК, старший библиотекарь Акжарской сельской библиотеки Марияш Дуйсекенова.

– В большинстве случаев труд художников не оценивается по достоинству. Поэтому было решено реализовать эту инициативу – связать воедино творчество художников и поэтов. Считаю, что это поможет развить любовь будущего поколения к своей стране и природе, – сказал Баделхан Камалханулы.

В результате Гран-при среди художников завоевал Мади Қайырханов из Жарминского района с коллажем «Тарихқа толы Тарбағатай». Первое место заняли Әділет Шоқанов из Акжара («Шілікті жазықтығы – Алтын адам»), Гульнар Бекбердинова из Усть-Каменогорска («Тарлан Тарбағатай»), Ерболат Жарылгасынов из Аксуата («Қансонар»).

– За полтора месяца мы написали три картины. Все они связаны с нашей историей, – рассказала Гульнар Бекбердинова. – Думаю, что подрастающее поколение, увидевшее эти работы, духовно обогатится.

На втором месте – Еркебулан Жакишов («Киелі мекен»), Еркин Жалелов («Өмір өзен»), Еркин Сулейменов («Барқытбел және суретші Ә. Шоқанов»). Почётное третье место заняли Куаныш Кабидоллаулы («Тарбағатай – тағдырым»), Меир Жетписов («Туған жер»), Маржан Бакытбекова («Дарабоз»), Омиржан Мукашев («Майлышат»). Вместе с тем особый приз жюри был присуждён Ж. Сьезбекову, А. Мухаметжановой и А. Каримовой.

Среди поэтов лучшим стал Есенбол Нактыбайұлы из Усть-Каменогорска, мастерски перенёсший картину «Туған жер» на язык поэзии.

– Ранее я участвовал в айтысах, но в мушайре (поэтическое соревнование) – впервые. Эта победа многое значит для меня. Было очень волнительно, – поделился Есенбол Нактыбайулы. – Конкурс проходил дистанционно. Сначала художники должны были написать картины, после чего фотографии уже готовых работ отправляли поэтам, и мы, созерцая их, сочиняли свои произведения. Согласно правилам, в стихах нужно было описать всё, что изображено на картине. Я выбрал работу художника из Акжара Меира Жетписова «Туған жер» и написал стихотворение «Баққа толы Барқытбел». Нужно сказать, что стихи всех участников были хороши. Организаторы выполнили свою работу на высшем уровне. Ожидается, что конкурс станет традиционным.

Первое место конкурса между собой поделили Меир Оразгалиев из Туркестана, Ардабек Акбаба из Зайсанского района, Мерей Карт из Семея.

Второе место завоевали Роллан Кенесхан, Даулетберди Жекей, Дулат Шидер и Аскерхан Актай. На третьем месте – Макпал Мараткызы, Кумар Зиятханулы, Аримбек Маселулы, Бауыржан Сериккалиев. Особый приз жюри получили С. Сагдолдин, Т. Темирбай, М. Орынгожа, Е. Жанабай, Н. Мажитулы.

Все победители и призёры награждены дипломами и денежными призами.

Торжественное мероприятие продолжилось выступлением фольклорного ансамбля «Сұлу саз» и других исполнителей. Кроме того, на этом концерте прозвучала историческая композиция «Алаш мұрасы», специально написанная в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Гульжан Естаева

Тарбагатайский район