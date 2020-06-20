Загадки и тайны Великой степи

На побережье озера Алаколь туристов ожидает не только пляжный отдых, но и культурные мероприятия с посещением местных достопримечательностей и нового историко-краеведческого музея.

Туристская инфраструктура на восточном побережье Алаколя развивается интенсивными темпами, привлекая все большее количество отдыхающих. Как и на большинстве курортов мира, помимо активных развлечений, им предлагают и насыщенную культурно-просветительскую

программу.

Следуя современным тенденциям, в селе Кабанбай, расположенном примерно в двух километрах от береговой зоны, в прошлом году открылся новый музей. В нём собраны уникальные археологические находки, обнаруженные на территории Восточного Казахстана, а также исторические ценности и документы.

Открытие такого музея рядом с крупным туристским маршрутом – своевременное решение. Его экспозиции содержат богатейшие материалы по археологии, а также другие исторические свидетельства, повествующие о культуре, религии и быте людей, живших в разные времена на территории Восточного Казахстана.

Так как Алаколь посещают не только наши соотечественники, но и гости из других стран, для них это исключительная возможность прикоснуться к тайнам истории Великой степи, познакомиться с культурными особенностями древнего и достижениями современного Казахстана.

Музей расположен в большом двухэтажном здании Дома культуры. Несмотря на то, что он создан относительно недавно, в нем собраны и систематизированы сенсационные артефакты и удивительные материалы. Общее количество экспонатов составляет более шести с половиной тысяч, и с каждым годом их перечень только расширяется. Они представлены фондами областного историко-краеведческого музея Семея и Восточно-Казахстанского историко-краеведческого музея.

Все экспозиции музея размещены в семи залах. Три из них расположены на первом этаже. Среди них зал «Природа», который знакомит посетителей с флорой и фауной Восточного Казахстана. В нем представлены семь тематических витрин: «Геология и полезные ископаемые»; «Климат и рельеф»; «Почва и водные ресурсы»; «Животный мир»; «Растительность» и «Седьмая грань Великой степи: яблоки и тюльпаны». В планах – усовершенствовать зал «Природы» современным технологическим новшеством – виртуальной реальностью, с помощью которой можно будет увидеть флору и фауну региона «вживую».

Отдельно представлен зал с «Урджарской жрицей», реконструкция которой является центральным его экспонатом. Её захоронение обнаружили в Восточном Казахстане в 2013 году. Раскопки проводились в Урджарском районе возле села Лайбулак. В древнем кургане, в запечатанном каменном саркофаге, обнаружены останки женщины-жрицы. Ученые предполагают, что она жила в период IV–III веков до нашей эры. Предположительно ей было 18–25 лет.

При изучении деталей захоронения ученые выяснили, рядом с женщиной находился жертвенник, где были расположены священные сосуды с остатками еды и различными снадобьями. Голову женщины увенчивала золотая тиара. Удалось воссоздать костюм жрицы и ее высокий остроконечный головной убор, характерный для парадного костюма саков. Ценность тиары не в том, что она золотая, а в том, что указывает на особый статус.

Специалисты установили, что жрица покоилась на ложе из трав и цветов, в руках у нее находились корни папоротника. Они считают, что она не только занимала высокое положение в древнем обществе, но и, возможно, являлась хранительницей древних знаний медицины и траволечения.

В зале «Археология» представлена хронология эволюции человека, отражены периоды, на которые делится история человечества, – эпохи камня, бронзы, железа и Средневековья, связанные с развитием той или иной социально-экономической формации. В нем пять витрин: «Каменный век», «Бронзовый век», «Андроновская культура», «Железный век» и «Средневековье».

В экспозиции зала «Сакральные места Восточно-Казахстанской области» собраны различные экспонаты, имеющие историческую, культурную ценность, а также повествующие о сакральных местах региона. В зале четыре витрины: «Археологические находки», «Шиликтинский «Золотой человек», «Священные места региона» и «Золотые артефакты Шиликтинского кургана».

Главное место в экспозиции занимает воссозданный образ «Золотого человека», найденного в курганах Шиликтинской долины. Это одна из сенсационных и громких археологических находок современности. Специалисты считают, что она полностью меняет известные ранее представления о жизни и быте кочевников.

Величественная фигура одетого с головы до ног в золото властителя Великой степи привлекает, пожалуй, всех посетителей музея. Шиликтинский «Золотой человек» был найден в 2004 году. Захоронение датируется VIII веком до нашей эры. Исследование останков показало, что это был мужчина 36–40 лет, ростом около 180 сантиметров, крепкого телосложения, левша.

Созданием копии занимался известный реставратор Крым Алтынбеков. Она выполнена в натуральную величину. Поражает точность и тонкость, с которой воссоздано лицо

воина, жившего много лет назад. Богатство его костюма, расшитого золотыми витиеватыми украшениями, инкрустированными бирюзой, затмевает все ранее увиденное. Одежда сакского царя из Шиликтинской долины сделана из шерсти и шелка, доспехи и элементы декора – из металла с золотым напылением.

Еще три тематических зала расположены на втором этаже здания музея. Зал «Культура кочевых народов» знакомит посетителей с письменностью и религией, бытом и традициями кочевников. Можно подробно рассмотреть воинские снаряжения, музыкальные инструменты, ознакомиться с особенностями казахского национального костюма и ювелирных украшений.

Экспозиция зала «Этнография» раскрывает традиционную культуру, систему жизнеобеспечения, хозяйственный и бытовой уклад, духовную культуру казахов. В зале, помимо шести витрин «Национальные женские ювелирные украшения», «Конское снаряжение», «Коллекция нацио-

нальной одежды», «Музыкальные инструменты», «Охота с беркутом», «Обычаи и традиции», находится еще и этнографический уголок.

В нем экспонируются тканые изделия и изделия из кошмы, седла, чапан, мужские головные уборы, кровать, кебеже – сундук для хранения продуктов, жүк аяқ – подставка для одеял, деревянная этажерка для посуды, деревянная посуда, а также кумган и чаша для омовения.

Продолжением экспозиции стали предметы, которые являлись не только частью быта казахов, но и являлись своеобразным украшением юрты: самовар, кумысный набор, асаба – ёмкость для хранения кумыса, ожау – черпак двойной из дерева, ожау из рога архара.

Экспозиция в зале «Независимость Республики Казахстан» посвящена истории становления независимого Казахстана. Ее открывает фотогалерея, которая знакомит посетителей с основными достижениями страны в области внешней и внутренней политики, экономики, культуры. Также здесь представлены Государственные символы Республики Казахстан – Флаг, Герб и Гимн.

В зале четыре витрины «Независимость Республики Казахстан», «Национальная валюта Республики Казахстан», «Независимый Казахстан», «Признание Казахстана мировым сообществом» и один стенд «Государственные символы Республики Казахстан».

Каждый зал имеет свое композиционное построение, помимо этого, в музее установлены информационные и сенсорные табло с представлением каждого объекта, есть и панели с QR-кодами. Также для самостоятельного ознакомления создан аудио- и видеогид. Все собранные в музее экспонаты создают общее представление о том, какая масштабная и важная научно-исследовательская работа ведется в Восточном Казахстане. В планах – организовать перед зданием музея выставку каменных экспонатов с петроглифами и балбалов.

Несомненно, музей станет для отдыхающих из всех регионов страны, а также гостей из зарубежья местом изучения исторического и духовного наследия народа Казахстана. В нем можно увидеть лишь малую часть имеющихся экспонатов и материалов, но даже она позволит прикоснуться к истории, ощутить мощную энергетику этих мест.

Дмитрий Одинцов