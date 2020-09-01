Мифы о золотом городе

Новая выставка Василия Билькова «Амаркорд» открылась в Восточно-Казахстанском музее искусств.

Амаркорд… Звучит достаточно необычно. С первого раза трудно сказать, что означает это слово и где вы его могли услышать. Именно так называется один из фильмов Федерико Феллини и в переводе означает «Воспоминание». В этой ленте итальянский кинорежиссёр создал миф о своём родном городе, его истории и людях, живущих в нем. Художник Василий Бильков попытался создать нечто подобное, материализуя собственные воспоминания об Усть-Каменогорске разных времён, который он часто называет «мой город золотой».

Новая экспозиция оформлена в малом зале музея. Стоит сказать, она заметно отличается от двух предыдущих выставок Василия Витальевича. В первый раз он порадовал любителей искусства пейзажными миниатюрами, а в марте этого года – авангардом. По мнению искусствоведов, каждая из трёх экспозиций удивляет зрителя стильной подачей темы и высоким профессионализмом работ.

В этот раз автор представил вниманию публики коллекцию портретных силуэтов, состоящую из 319 работ. Художник создавал её в течение сорока лет. Примечательно, что вся экспозиция выполнена в стиле современного мифодизайна – это проектирование, создание определённых образов мифа, его формы и содержания с помощью конкретных технологий.

Задачу перед собой художник поставил непростую – показать в небольшом зале целую структуру мифа, то есть личность, историю и слово. Вокруг этих трёх элементов и закручен основной его замысел.

– Убеждён, что нужно в первую очередь вспоминать людей, которые здесь жили. Кто-то из них сделал больше, кто-то меньше. Но вклад каждого по-своему значим, – начал свой рассказ Василий Бильков. – На выставке представлены силуэты личностей, с которыми я пересекался. Все они жители Усть-Каменогорска, а это – мои воспоминания о них.

На вопрос, почему его выбор пал именно на силуэтные портреты, он ответил, что эта техника даёт возможность зрителю стать соавтором художника. Ведь смотря на силуэт, каждый начинает наполнять его определённым смыслом. Так они наделяются конкретными мифологическими характеристиками.

«Амаркорд» состоит из чёрно-белых образов родных художника, его друзей, знакомых, коллег, студентов и даже сотрудников музея искусств. Каждый из этих персонажей важен для него, и он может назвать по имени практически всех.

Напомним, Василий Бильков родился в 1953 году в Алматы. Учился на архитектурном факультете Усть-Каменогорского строительно-дорожного института, окончил аспирантуру в Москве, преподавал архитектурные дисциплины в разных учебных заведениях Усть-Каменогорска. Неудивительно, что среди героев его работ часто встречаются именитые архитекторы и преподаватели. Среди них бывший ректор Усть-Каменогорского строительно-дорожного института Анатолий Сидоров.

– Анатолий Константинович – профессор, доктор архитектуры. Он сделал много для института. Например, под его руководством построен студенческий городок, который был внесён во Всесоюзную энциклопедию архитектуры, – отметил Василий Бильков.

Автор изобразил силуэт и бывшего декана архитектурного факультета, фронтовика Александра Голубева. Александр Николаевич прошёл всю войну, строил Ангарск, работал в Новосибирске, участвовал в строительстве здания Московского государственного университета. Кроме того, за проект Речного вокзала в Красноярске известный архитектор получил серебряную медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

Каждый портрет выполнен художником методом вырезания из чёрной бумаги, но перед этим он рисовал своих персонажей с натуры. Кстати, бумага должна быть окрашена в массе, ведь если покрасить её поверхностно, то не будет нужного эффекта.

– Помимо искусства силуэта, структура современного мифа воплощается автором в виде инсталляции, в которой отражены история Усть-Каменогорска и уникальная, связанная с космическими технологиями промышленность города. Она представляет собой баннер с фотографией Земли из космоса, размещённый в центре зала, а над ним висит маленькая лодка. Этот «космический корабль» плывёт над Землёй, подобно древним грифонам, сторожившим золото скифов, – говорит специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова.

Дополняют инсталляцию 12 камней, расположенных по кругу. Они символизируют первые улицы и переулки Усть-Каменогорска в начале ХХ века, когда в регионе началось освоение богатых месторождений полезных ископаемых. Также зритель увидит здесь небольшие камушки, слегка облагороженные художником. Их можно забрать с собой в качестве

сувенира.

Личность и история нашли своё место в этой экспозиции. Последний составной элемент мифа – слово, автору также удалось задействовать в своей работе. На баннере он написал стихотворение, посвящённое городу.

– В настоящее время силуэт представляет собой редкий вид графического искусства. Поэтому подобная выставка проводится в нашем музее впервые, – подчеркнула Лариса Мартынова. – «Амаркорд» будет работать до 7 сентября. В скором времени с экспозицией можно будет ознакомиться в онлайн-формате на YouTube-канале музея.

Гульжан Естаева

Ануар Тюлюбаев