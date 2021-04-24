Современный подход к обучению

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова открылся STEM-центр.

STEM (science, technology, engineering and mathematics) – это новая методика обучения, популярная во всём мире. Основная её идея заключается в поддержании баланса между освоением теоретических знаний и практикой.

Центр, открывшийся в стенах университета, можно назвать настоящей находкой для учителей и школьников. Ведь он даёт им доступ к оборудованию и предоставляет возможность реализовать свой потенциал в таких ключевых академических областях, как наука, технологии, инженерия и математика. Здесь каждый может заниматься прогрессивными исследованиями и творческой работой.

– Идея партнёрских отношений ряда европейских вузов, вузов ближнего зарубежья и казахстанских, работающих по проекту «Эразмус+», основана на развитии исследовательских навыков на стыке различных наук, внедрении проектного обучения через STEM-технологии. Эта идея понравилась нам возможностью объединить в одном направлении творческий поиск людей разных возрастов: от педагогов до учащихся школ и даже детей дошкольного возраста, когда одним хочется интересно учить, а другим – узнавать мир с интересом, – отметил ректор ВКУ имени С. Аманжолова, профессор Мухтар Толеген.

Оборудование на общую сумму 12,5 миллиона тенге было доставлено по партнёрскому соглашению. Теперь в STEM-центре есть всё необходимое – пять ноутбуков, один из которых марки Apple, подходящий для моделирования виртуальной реальности, 3D-принтер, цветной принтер, планшет для демонстрации проектов и, конечно же, Интернет. Также имеется подписка на электронные библиотеки мировых образовательных ресурсов.

Кроме того, ТОО «LabEcoTechnology» гарантирует подлинность лицензионных ключей для программного обеспечения на всё оборудование.

– Европейские координаторы готовы и дальше поддерживать наши инициативы, в случае если мы будем активно экспериментировать, изобретать и находить новые решения, строить новые полезные модели, – сказал Мухтар Толеген. – Наши двери открыты всегда, и мы готовы к сотрудничеству.

Во время торжественного открытия центра в онлайн-режиме свои работы продемонстрировали учителя школ совместно со своими учениками – призёрами конкурсов STEM-проектов. Докторант первого курса образовательной программы «Информатика» показала работу, проводимую с ребятами дошкольного возраста, по активизации интереса к экспериментам и формированию первоначальных понятий о STEM-проектах.

Вместе с тем вниманию учителей представили программу повышения квалификации «STEM-проект по робототехнике с элементами геймификации».

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова