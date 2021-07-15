Современные решения

Для комплексного решения проблем общественного транспорта в областном центре выделено несколько направлений. Одно из них – приобретение нового подвижного состава и внедрение электронного билетирования.

Хорошо организованная и логичная с точки зрения современной урбанистики система общественного транспорта – это ключ к решению сразу нескольких проблем, с которыми в разной степени сталкиваются большие города. Это возможность избежать дорожных коллапсов, решить ряд экологических и социальных проблем… Чтобы эти планы стали нашей действительностью, в регионе не первый год реализуется масса проектов, направленных на оптимизацию транспортной инфраструктуры, с использованием таких механизмов, как ГЧП и сотрудничество с международными институтами развития.

Как организована работа в этом направлении в Усть-Каменогорске и какие шаги будут предприняты в ближайшее время, обсудили на недавнем совещании под председательством главы региона Даниала Ахметова.

Заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков в своем выступлении напомнил, что с 6 февраля во всех трамваях города успешно работает система электронного билетирования, 7 марта стартовал второй этап внедрения системы – в маршрутных такси, с 19 июня электронное билетирование запущено на автобусных маршрутах номер 12, 24, 60, 67, и до конца июля количество маршрутов увеличится до 10. Полностью внедрить систему в общественном транспорте Усть-Каменогорска планируют к 1 сентября текущего года.

– В настоящее время мы рассматриваем новую маршрутную сеть городского транспорта. Исключаются дублирующие маршруты, оптимизация происходит по пяти маршрутам. Дополнительно с учётом развития новых микрорайонов, а также проблемных участков утверждаются новые маршруты. Эту работу мы планируем завершить до 1 сентября, – сообщил Арман Муктарканович.

Основным вопросом остаётся обновление подвижного состава. Два крупных перевозчика – ТОО «РОСТ» и ТОО «Voska» готовы приобрести 60 автобусов с помощью программы лизинга АО «Фонд развития промышленности». Проект будет рассчитан на четыре года. Общая сумма составит 3,7 млрд тенге. Как отметил Арман Искаков, спустя четыре года планируется по такой же схеме приобрести еще 60 автобусов.

Кроме того, в ходе совещания перевозчики затронули вопрос субсидирования. По предварительным подсчётам, на текущий год будут выделены субсидии в размере 996 млн тенге.

– Это не означает, что данная сумма станет константой. Всё будет зависеть от реальной ситуации, инфляции. Но начать выделение субсидий нужно незамедлительно, чтобы желающие приобрести автобусы имели возможность это сделать, – отметил Даниал Ахметов. – В целом, мы настроены на то, чтоб продолжить работу с Фондом развития промышленности, закупить 93 автобуса. Сегодня я вижу стремление как со стороны исполнительных органов, так и со стороны перевозчиков, чтобы одной командой работать по решению проблем с общественным транспортом.

Примечательно, что при всех грамотных финансовых расчётах десять фирм-перевозчиков пришли к выводу – суммы субсидий будет достаточно, чтобы работать бесперебойно.

Как отметил директор ТОО «РОСТ» Евгений Клейн, выделенные субсидии будут направлены на приобретение нового подвижного состава и развитие общественного транспорта в областном центре. Предположительно, вопрос по приобретению автобусов в лизинг в Усть-Каменогорске окончательно решится уже к концу сентября. К этому времени перевозчики составят план развития своей отрасли, в который помимо прочего включат предложения по изменению маршрутов и обновлению подвижного состава.

Дарья Антон

Фото из открытых источников