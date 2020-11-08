Сотрудничество   в цифрах 

Торговый оборот Восточно-Казахстанской области со странами ЕАЭС за январь-август этого года составил 1339827,9 тыс. долларов США.

По информации Департамента статистики ВКО, экспорт в Российскую Федерацию в январе-августе текущего года составил 435487,4 тыс. долларов США (больше на 2,2 процента), импорт – 795529,7 тыс. долларов США (на 3,8 процента больше).

Экспорт в Республику Беларусь составил 3189,6 тыс. долла-ров США (больше на 6,6 процента), а импорт – 18271,8 тыс. долларов США (на 14,2 процента меньше).

Вместе с тем экспорт в Кыргызстан за восемь месяцев этого года составил 15030,5 тыс. долларов США (меньше на 13,6 процента), импорт – 72240,6 тыс. долларов США (на 6 процентов меньше).

– Согласно данным статистических отчётов, за август 2020 года экспорт в Российскую Федерацию составил 72,6 млн долларов США, импорт – 94,3 млн долларов США, – сообщает Департамент статистики ВКО. – Основную долю экспорта составили минеральные продукты – 70,7 процента, недрагоценные металлы и изделия из них – 22,8 процента. В 2,9 процента вошли машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование, их части, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности.

Основную долю импорта в область из Российской Федерации составили минеральные продукты – 40,8 процента, машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование, их части, звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности – 23,8 процента. А также пластмассы и изделия из них – 16,2 процента, недрагоценные металлы и изделия из них – 7,1 процента.

Объёмы взаимной торговли области с Республикой Беларусь в августе значительно ниже. Экспортные операции составили 460,6 тыс. долларов США, ввоз по импорту – 1907,7 тыс. долларов США. На экспорт из Восточного Казахстана поставлялись недрагоценные металлы и изделия из них – 95,2 процента. Основная доля поступлений по импорту в регион сложилась из пластмасс и изделий из них – 50 процентов, машин и оборудования – 36,1 процента, прочие товары – 6,5 процента.

– Объёмы взаимной торговли области с Республикой Кыргызстан в августе этого года составили: экспортные операции – в сумме 1,9 млн долларов США, импорт – 10,6 млн долларов США, – проинформировали в ведомстве. – Из них на экспорт поставлялись минеральные продукты – 46,6 процента, драгоценные и полудрагоценные камни – 22,2 процента, пластмассы и изделия из них – 13,2 процента, древесина и изделия из неё – 10,9 процента. Основную долю импорта составили минеральные продукты – 96,8 процента.

Баян Аскар