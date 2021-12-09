Сотрудничество, нацеленное на результат

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития. На ней обсудили важные для региона проекты, многие из которых реализуются при поддержке банка.

В состав делегации, которая прибыла в Восточно-Казахстанскую область, вошли управляющий директор по Центральной Азии Жужанна Харгитей, региональный глава Департамента финансирования и развития малого и среднего бизнеса по Центральной Азии и Монголии Хольгер Вифель и заместитель Департамента устойчивой инфраструктуры по Евразии Бахтиер Файзиев.

Участники встречи остановились на актуальных вопросах. Так, они обсудили план действий по международной программе «Зелёный город» для Усть-Каменогорска и Семея.

Напомним, меморандум о взаимопонимании по включению двух крупных городов региона в зарекомендовавшую себя в мировой практике программу для получения поддержки в реализации мероприятий по улучшению экологической ситуации в нашем регионе был заключён в прошлом году в лондонской штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития. На сегодняшний день оба города являются участниками международного проекта и могут стать примером для других городов нашей страны.

В числе важных проектов, которые реализуются при поддержке ЕБРР, – модернизация систем управления твёрдыми бытовыми отходами в Усть-Каменогорске и Семее, а также модернизация систем уличного освещения.

«Что касается проекта обновления уличного освещения – замены светильников на энергосберегающие – то здесь мы уже находимся на финишной прямой, реализация близится к завершению», – написал на официальной странице в Facebook аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Также глава региона отметил, что представители делегации высоко оценили уровень развития медицины в нашем регионе, в частности новый проект по строительству многопрофильной больницы на 300 коек в областном центре.

Не осталась без внимания и поддержка малого и среднего бизнеса в области.

«В этом секторе совместно с Европейским банком реконструкции и развития уже реализовано 40 проектов, и финансовый институт готов к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с бизнесменами региона», – подчеркнул Даниал Ахметов.

Добавим, что за 2015–2020 годы между Восточно-Казахстанской областью и Европейским банком реконструкции и развития заключены финансовые документы по восьми проектам на сумму 47 миллиардов тенге, в их числе – семь кредитных договоров на 36,4 миллиарда тенге и один меморандум на 10,6 миллиарда тенге по возобновляемым источникам электроэнергии в Жарминском районе.

Александра Исаева

Фото пресс-службы акимата ВКО