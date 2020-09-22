Сорок жемчужин на ладонях 

Уникальная выставка из 40 работ, посвящённых удивительной природе региона, проходит в Усть-Каменогорске.

На днях в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике открылась выставка «40 жемчужин Восточного Казахстана. Графика, фото, инсталляция». Её автор – наш земляк Виктор Шевченко. О своей персональной выставке он отзывается с юмором: «рисунки фломастерами и цветными карандашами, украденными у внука, и ему посвящённые». Автор презентовал её в год своего 60-летнего юбилея.

– Основные сюжеты на картинах – сорок поэтичных состояний природы Восточного Казахстана. В этих, на первый взгляд, простых, почти репортажных рисунках скрыта тонкая и хрупкая красота, которую художник преподносит нам как на ладонях, – отмечает искусствовед музея-заповедника Тамара Быкова. – Красота через искусство становится доступной каждому, кто готов остановиться и открыться ей навстречу. Этот свежий ряд гармонично продолжают фотографии природы, включённые в инсталляцию как неотъемлемая составляющая жизненного пространства экспозиции.

Это уже третья выставка Виктора Шевченко, которая организуется в залах музея.

– Мы активно ведём работу по представлению общественности наших талантливых земляков, ярких и творческих индивидуальностей, одним из которых является Виктор Шевченко, – говорит Тамара Быкова. – Первая его выставка была чем-то вроде осмысления мирового наследия изобразительного искусства. Во второй уже добавилась интерпретация современного искусства: инсталляции, компьютерная графика, скульптуры. Каждый раз он, как художник, открывается с новой стороны, вот сейчас, на третьей выставке, – своеобразное возвращение к истокам, природе.

Виктор Шевченко – участник районных и областных персональных выставок (некоторые из его работ находятся в частных коллекциях), художник, фотограф, архитектор, путешественник и просто романтик по своей натуре.

– Эта выставка посвящена моему горячо любимому внуку – Вадику, моему вдохновителю, моей музе. Именно он сподвигнул меня на рисование фломастерами и карандашами, – делится Виктор Шевченко. – В своих работах я хотел показать, насколько прекрасен наш Восточный Казахстан. Если кто-то ещё не знаком с природными красотами нашего края, я рад представить их на картинах, фотографиях или слайд-шоу, которые представлены в выставочном зале.

Персональная выставка – не просто демонстрация авторского стиля и художественной манеры, но и выражение жизненной позиции. В своих работах автор искренне создаёт мир, которым восхищается и где живут его мечты. Любовь к родному краю, как утверждает Виктор Шевченко, перешла генетически к его сыну и внуку – это их общее семейное чувство.

– Концепция работ сформировалась благодаря внуку. Я как-то заметил, что он что-то рисовал и выходило у него очень красиво. Вот я и подумал, а почему бы не позаимствовать у него карандаши и фломастеры и не попробовать самому, – с улыбкой вспоминает Виктор Шевченко.

Вообще, творческий путь художника начался в стенах Усть-Каменогорского строительно-дорожного института на архитектурном факультете – там он впервые взял в руки кисть, попробовал себя в живописи и графике. После освоил фотоколлаж, используя широкоформатную печать с напылением аэрографа, потом начал заниматься компьютерной графикой. В последнее время создаёт инсталляции.

Стиль Виктора Шевченко можно определить как «живописный джаз», что подразумевает импровизацию и полную свободу. Многогранный талант художника, его способность выражать себя в живописи, графике, скульптуре, общественность оценила ещё в первом выставочном проекте автора «В ритме джаза».

Из-за соблюдения ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, посетителей выставки было не много – всего тридцать человек.

– Замечательно, что даже в такое время, несмотря на пандемию, понемногу открываются выставки и, несмотря на карантин, люди интересуются искусством. Я уверена, что это делает человека сильнее, – говорит куратор выставок Восточно-Казахстанского музея искусств Лариса Мартынова. – У Виктора Шевченко потрясающая техника рисования и своё особенное видение мира. На картинах присутствуют такие яркие цвета, я даже не поверила сначала, что это всё нарисовано фломастерами. Видно, что этот человек любит свой родной край и стремится показать его всем так, как он его видит.

Действительно, персональная выставка – не только демонстрация авторского стиля и художественной манеры, но и выражение активной жизненной позиции автора, его взгляда на мир. Он побывал в самых разных уголках нашей области, передвигаясь пешком и на машине. Свои впечатления и восхищение увиденным представил в серии работ на языке графики.

Каждый найдет в картинах что-то своё, возможно, среди известных многим озёр Торткара, Шалкар, Караколь и Коржинколь или не совсем популярных – как скальный водоём в долине Байча или пихтовая роща в Медведке. Окуньки и Бухтарма, Киин-Кериш и Шекельмес – всё это хорошо знакомо жителям региона, но на картинах Виктора Шевченко предстаёт в несколько ином обличии. Это персональное авторское ощущение красоты и гармонии, миропонимания и мудрости. Архитектор по образованию, философ по сущности и художник по призванию – таким в своей юбилейной выставке предстает Виктор Шевченко.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев