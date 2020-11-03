Сохраняя лидерство 

«Торпедо» продолжает серию побед и остается в верхней строчке турнирной таблицы чемпионата.

Очередным соперником подопечных Игоря Болякина стала команда «Актобе» (Актобе). Обе игры завершились уверенной победой устькаменогорцев.

Результат первой – 0:4. Максим Сидоров снова показал мастерство голкипера, не пропустив ни одной шайбы, а точные попадания в ворота соперников от Ивана Кучина, Александра Шина, Никиты Сироткина и Александра Угольникова закрепили успех.

Результат второй – 1:4. У красно-белых отличился защитник Кирилл Зубковский, у устькаменогорцев – Игорь Левитский, Андрей Виноградов, Дмитрий Стулов и Матвей Тымченко.

«Торпедо» закрепляет свое лидерство в таблице и продолжает идти первым номером: из восьми проведенных игр усть-каменогорская команда не проиграла ни одной – семь выиграно в основное время и одна в овертайме. Сейчас у подопечных Игоря Болякина двадцать три набранных очка (на втором месте «Номад» с девятнадцатью очками).

Дмитрий Одинцов