Сохранить самое дорогое

В Восточном Казахстане целенаправленно и планомерно развивают службу родовспоможения и детства. Врачи прилагают все усилия для благополучного течения беременности и родов пациенток, а также успешно выхаживают недоношенных детей с низким весом, занимаются их реабилитацией.

Врачи сравнивают преждевременные роды с аварией на дороге – есть пострадавшие, которым нужно оказывать экстренную помощь. Ведь получается, что малыш не успел развиться и попадает в условия, в которых не может существовать самостоятельно. И если раньше выхаживание недоношенных детей весом от 500 граммов считалось почти невероятной задачей, а возможность спасать таких детей была не во всех перинатальных центрах, то сейчас неонатологи научились не просто сохранять жизнь младенцу, но и обеспечивать её качество.

В Восточном Казахстане вопросу выхаживания недоношенных детей и их дальнейшей реабилитации уделяется большое внимание, ведь младенцы, родившиеся в 22–23 недели, могут иметь некоторые нарушения развития и нуждаться в наблюдении невропатолога, офтальмолога, лора, инструкторов по лечебной физкультуре, массажу и многих других специалистов.

В прошлом году в областном центре при поддержке Фонда Первого Президента в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» был открыт реабилитационный центр для детей до 18 лет. Ожидается, что ещё один центр откроется в Семее. Врач отделения детской патологии Асия Мухамедкаримкызы отмечает, что малыши и их родители нуждаются в такой помощи.

– Наша главная цель – реабилитация и повышение качества жизни детей. Они должны находиться под строгим наблюдением врачей. Только так мы сможем предупредить какое-либо заболевание, – подчеркнула врач.

Важность открытия центра реабилитации отмечают и мамы.

– Очень радует новость о том, что у нас в Семее откроют такой центр. Детям, родившимся раньше срока, необходимо уделять больше внимания. Теперь они будут находиться под наблюдением грамотных специалистов, чему мы очень благодарны, – говорит семейчанка Аида Баймолдина.

Отметим, что в реабилитационном центре до 18 лет будут наблюдаться преждевременно рождённые дети, имеющие пороки развития.

Положительным опытом по выхаживанию детей с экстремально низким весом поделилась директор Центра матери и ребенка Маржан Дайрабаева. Если в прошлом году в ЦМиРе родилось 88 недоношенных детей весом от 500 до 900 граммов, то в этом году – лишь восемь. Также увеличился показатель их выживаемости. В 2018 году врачам удавалось выходить только 50 процентов рождённых детей с экстремально низким весом, в 2020 году показатель достиг 65 процентов, а уже в этом году неонатологи Центра матери и ребенка спасли 75 процентов малышей. При всём этом нужно отметить, что показатель рождаемости растёт, только за текущие полгода в ЦМиРе было рождено 2065 детей.

Всё это стало возможным благодаря повышению качества оказания медицинской помощи в области охраны материнства и детства. Ведь медицинский персонал совершенствует свои знания, получают опыт в зарубежных клиниках, а в больницах обновляют оборудование, оснащают техникой, которая отвечает всем современным международным требованиям.

По информации руководителя Управления здравоохранения области Ермека Омарбекова, за три года за рубежом обучилось более 400 врачей, в том числе акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи Центра матери и ребёнка.

– Мы научились выхаживать детей с максимально низким весом благодаря программам, реализуемым в Восточном Казахстане по инициативе акима области Даниала Ахметова. Трёхуровневая программа обучения врачей, модернизация всех родовспомогательных учреждений области дают свои положительные результаты. Почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом снизилась младенческая смертность, – сказал Ермек Омарбеков. – Наши врачи работают на таком же оборудовании, какое есть в распоряжении врачей в Лондоне, Израиле. В этом году мы сделали акцент на обучении специалистов в сфере онкологии и родовспоможения. Почти 80 врачей поедут повышать свою квалификацию в клиники Европы.

Сейчас неонатологи Центра матери и ребёнка выхаживают шесть недоношенных детей. Минимальный вес одного из них при рождении составлял 650 грамм.

– Он родился на 26 неделе, поступил к нам 23 дня назад. С рождения он находится на аппарате ИВЛ. Сейчас его вес больше одного килограмма. Пока ребёнок самостоятельно не научится дышать, он будет здесь. Вероятно, ещё три-четыре месяца, – рассказал заведующий отделением реанимации Дархан Сатбаев.

Ещё один малыш поступил в отделение с помощью средств санитарной авиации из Зайсанского района. Как рассказала мама ребёнка Жанар Муканова, роды прошли тяжело, состояние младенца было критичным, сам он не дышал, находился на искусственной вентиляции легких.

– Сегодня он спокойно дышит сам, он со мной в целости и сохранности. Каждые три часа я сама прихожу сюда, кормлю его. Врачи каждую минуту контролируют его состояние. Я благодарна им за спасение моего малыша, – сказала женщина.

Детей выхаживают в кувезах, где создаются условия, максимально приближенные к тем, которые были бы в утробе матери. А после стабилизации веса малыша они с мамой направляются на реабилитацию в специальный кабинет катамнеза, предназначенный для поддержки и повышения качества жизни новорождённых и детей в возрасте до года.

В скором времени, по словам Маржан Дайрабаевой, в Центре матери и ребёнка откроется целый отдел ранней реабилитации недоношенных детей.

– При поддержке Фонда Первого Президента мы планируем открыть такой отдел. Место уже определено. Оно будет находиться по адресу: ул. Утепова, 37. Для этого мы сейчас готовим реабилитологов, психологов, инструкторов ЛФК, дефектологов, массажистов, – заключила директор ЦМиРа.

Дарья Антон, Флора Левина

Фото Флоры Левиной