Снова горит трава

В Восточно-Казахстанской области участились случаи возгорания сухой травы.

Так, в регионе с начала пожароопасного периода уже произошло 113 возгораний на площади 2501 гектар.

Как считают спасатели, в основном чрезвычайные ситуации случаются по вине самих жителей, которые не задумываются о последствиях. Одно из последних возгораний – тому подтверждение. На днях в селе Пролетарка Бородулихинского района огнеборцы ликвидировали возгорание сухой травы на площади 40 гектаров.

Спасатели, лесники, полицейские и местные исполнительные органы ведут разъяснительную работу с населением по недопущению подобных случаев.

– Порой достаточно объяснить человеку, что не стоит разводить костёр с нарушением мер безопасности на даче, а в лесу и вовсе нельзя, – пояснили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Однако не на всех такие разъяснения действуют, приходится прибегать к мерам административной ответственности.

К слову, за нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 260 восточноказахстанцев. Специалисты просят жителей соблюдать элементарные правила, которые позволят сохранить своё здоровье и не нанести ущерб природе.

Александра Исаева

Фото из открытых источников