СМОГут сделать чище?

Не секрет, что областной центр Восточного Казахстана завсегдатай антирейтинга по экологической обстановке. Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в Усть-Каменогорске обусловлен загруженностью автотранспортом, обилием промышленных предприятий и низкой проветриваемостью атмосферного пространства города.

Актуальные экологические проблемы Усть-Каменогорска обсудили на заседании с участием депутатов городского маслихата, представителей государственных органов и общественности. Организатором этих обсуждений выступила Ассоциация практикующих экологов.

– Мероприятие мы проводим в рамках трёхгодичного проекта «Укрепление потенциала по управлению качеством воздуха в Центральной Азии». Он направлен на усиление потенциала государственных органов в сфере регулирования и мониторинга качества воздуха, а также повышение осведомлённости общественности о проблемах экологии, – сообщила председатель Ассоциации практикующих экологов Казахстана Лаура Маликова. – Обсуждения являются продолжением начатых инициатив, они должны помочь в достижении результатов в расширении регионального сотрудничества в Центральной Азии для оптимизации усилий по разрешению проблемы загрязнения воздуха. По завершении мы будем направлять предложения в соответствующие государственные органы.

Ассоциация практикующих экологов провела анализ экологической обстановки в Усть-Каменогорске. Так, только за период с 11 по 17 января текущего года было зафиксировано 38 случаев превышения предельно допустимой концентрации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В основном превышения были по сероводороду, диоксиду азота, взвешенным веществам PM10 и PM2,5, оксиду углерода, диоксиду серы.

Главный эколог ТОО «Казцинк» Казтай Такеев отметил, что компания не останавливается в своих технологических решениях по снижению выбросов. За 30 лет выбросы диоксида серы были снижены на 70 процентов.

– Динамика снижения выбросов очень заметна. В 1991 году выбросы диоксида серы составляли 69 тысяч тонн в год, сейчас же – 16 800 тонн. В данное время мы разработали стратегию снижения выбросов диоксида серы на четырёх действующих сернокислотных установках. Первоочередные работы будут проведены в Усть-Каменогорске, поскольку наша компания находится в самом центре города, – сообщил главный эколог предприятия.

По его данным, была создана Дорожная карта, в рамках которой в период с 2022 по 2025 год будет проводиться оснащение сернокислотных установок системами доочистки выбросов, оснащение основных источников автоматизированными системами мониторинга выбросов. Результатами такой работы станет снижение выбросов SO 2 приблизительно на четыре тысячи тонн в год.

Для сокращения количества выбросов диоксида серы ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» использует низкозольные и низкосернистые угли, также проводится модернизация котлов. По словам главного эколога предприятия Марины Стрельцовой, внедрение новых технологий для сокращения выбросов от предприятия возможно только на новом оборудовании.

– Величина выбросов напрямую зависит от количества сжигаемого топлива. Соответственно, это зависит от потребности города в тепловой и электрической энергии. Так как город застраивается, растёт потребность жителей, поэтому предприятие вынуждено вырабатывать больше теплоэнергии. В связи с этим количество выбросов растёт. С этого года мы начнём проектирование строительства нового котла. В рамках нового оборудования планируется внедрение серо-, азото- и пылеочистки по европейским нормам, – отметила главный эколог ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Однако, по её мнению, значительно улучшить экологическую обстановку поможет лишь строительство новой теплоэлектроцентрали за пределами города. При этом, по словам экологов, для того чтобы снизить уровень выбросов, необходимо принять государственную программу по газификации всего региона. Без неё любые мероприятия, направленные на снижение эмиссии на предприятиях, будут неэффективны с точки зрения того, что остаются автономные котельные, незначительные выбросы которых будут приводить к накоплению вредных веществ в атмосфере, что в дальнейшем будет отражаться на экологической ситуации города и здоровье населения.

К слову, загрязнение воздуха является одной из самых серьёзных экологических угроз для здоровья человека. По данным Министерства здравоохранения, в 2019 году на 100 тысяч восточноказахстанцев пришлось 98,30 смертельного исхода от болезней органов дыхания. Это выше среднереспубликанского значения.

Примечательно, что согласно Гражданскому кодексу РК, когда дело касается ущерба здоровью, люди могут обращаться в гражданском порядке в суды с документами, подтверждающими, что они пострадали в результате загрязнения воздуха, и требовать компенсацию от предприятия-загрязнителя. Экологи отмечают, что прецеденты у нас в Казахстане уже были.

Тем не менее, когда жители Усть-Каменогорска перестанут ощущать на себе всё вредное воздействие загрязнений атмосферного воздуха пока спрогнозировать невозможно. По мнению эколога, члена Общественного совета Усть-Каменогорска Даулета Асанова, для этого необходимо, чтобы на уровне города появилась стратегия борьбы с выбросами – необходимо искать пути выхода из угольной зависимости, предоставить жителям частного сектора альтернативу отоплению углём.

Дарья Антон