Служить малой родине

Степное село Калжыр находится на развилке трёх больших дорог. Герой этой публикации Жанат Азимбаев тоже много раз оказывался на распутье, когда нужно было определиться с выбором. Самый главный из них он сделал, когда решил, что никуда из родного края не уедет.

Жанат Азимбаев рассказал, что школу окончил в селе Калжыр с аттестатом, в котором были почти все пятёрки. Поэтому без труда поступил в престижный Строительно-дорожный институт в Усть-Каменогорске. Обучался на факультете автомобильных дорог и получил диплом инженера-строителя. Трудовую биографию начал с должности мастера на дорожно-строительном участке. Через несколько лет стал главным инженером. Затем работал архитектором при районном исполнительном комитете, был призван на службу в армию.

Вернувшись после демобилизации домой, вновь начал работать в строительной сфере и ещё – инструктором райкома партии. Летом 1990 года произошло разрушительное землетрясение в Зайсане. В 1991 году Жанат создал строительный кооператив и стал поднимать дома для оказавшихся без крова земляков. О масштабах той работы можно судить по численности штата – в кооперативе трудилось порядка 300 человек. Кроме жилых домов строили животноводческие помещения. Через несколько лет зарегистрировал ИП «Жас», преобразованное позже в ТОО. В 2002 году создал фермерское хозяйство.

Бизнес Жаната Зейнолдабековича идёт рука об руку с меценатством. К примеру, он бесплатно вернул району здание детского сада, которое в своё время перешло в его собственность. Следующим шагом стал капитальный ремонт детского учреждения и передача его новым хозяевам – коллективу детсада. Бесплатно построил для села детскую площадку, хоккейную коробку, наконец, арку на въезде в село. Оказывал благотворительную помощь нуждающимся в этом калжырским семьям. Не счесть самых разных проектов, которые довелось реализовать предпринимателю на своей малой родине. Он капитально ремонтировал здания школ, зимой расчищал от снега междугородние трассы, укладывал асфальт на улицах сёл, занимался благоустройством…

В районе бывали многоснежные и метельные зимы. Поэтому на трассе, что проходит рядом с селом, часто застревали автомашины. В снежных пробках оказывались целые караваны из транспортных средств с людьми. За помощью обращались к Азимбаеву. Несмотря на время суток, он вместе с механизатором заводил свой К-700 либо гусеничный трактор ДТ-74 и отправлялся спасать людей из снежного плена. Причем делалось это совершенно бескорыстно, за спасибо.

Основная деятельность нашего героя всё же посвящена работе на фермерской ниве. Кроме животноводства, он работает и на земле: сеет зерновые культуры, многолетние травы. Нынче урожай выдался средним: по 10 центнеров с каждого хлебного гектара. Намолоченное зерно свозится к элеватору, где проходит очистку и сушку. Далее отправляется в склад на хранение. Стоит отметить, что этот элеватор – один из немногих действующих на просторах района. В день его посещения просушкой зерна были заняты трое рабочих.

В глубинке есть немало хозяйств, для которых проведение весеннего сева – труднейшая, а то и невыполнимая задача из-за отсутствия своей техники. И здесь приходит на помощь землякам Жанат Азимбаев. Он вспахивает землю, проводит сев на полях, оказавшихся в трудной ситуации фермеров. Такая у него крестьянская солидарность, не по приказу, а по велению души.

Вклад фермера, строителя и мецената в одном лице получил справедливую оценку руководства и жителей района и области. Жанат Азимбаев награждён медалью «Ерен еңбегі үшін», удостаивался звания «Человек года», дважды признавался лучшим из меценатов в рамках программы «Туған жерге тағзым», наконец, является почётным гражданином Курчумского района. И здесь уместно одно народное выражение: «По труду и честь».

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район