Служебный марафон, или Очень простая история актрисы

Как несколько десятилетий преданно служить искусству, родному городу, театру, делясь со зрителями безудержной энергией и жаждой любви, добиваясь высокого признания и оставаясь в прекрасной профессиональной форме?

Знаний и бесценного опыта у ведущей актрисы Восточно-Казахстанского областного драматического театра, «ҚР Мәдениет саласының үздігі» Марины Соколовой хватило бы, как это сейчас модно, на целый обучающий марафон.

Вместе с тем она с присущей ей скромностью и тактичностью признаётся, что сама не перестаёт совершенствоваться и учиться.

Урок первый. Следуй подсказкам

История жизни Марины Соколовой могла бы стать иллюстрацией к сказке «Золушка». Девочка из обычной усть-каменогорской семьи мечтала о блистательной карьере актрисы. Рассматривая коллекцию фотокарточек звёзд советского кинематографа, театра и эстрады, она любила в своих грёзах уноситься далеко-далеко… Однажды на улице к ней подошла цыганка. Она предложила погадать по руке. Получив от наивной и доверчивой девчонки купюру, провидица решила отблагодарить за такую щедрость и предсказала Марине, что её ждет великое будущее.

Однако, в отличие от сказки, в жизни Марины не было влиятельной тётушки Феи. Ей приходилось самой двигаться к мечте. Траектория её успеха и профессионального развития проходила через Усть-Каменогорское культурно-просветительное училище. Прекрасные данные Марины – внешность, выразительную речь, интеллектуальность, артистизм и женское обаяние – учителя отмечали, рекомендовали учиться дальше, получать высшее образование, ехать в Москву.

Но однажды Марина вместе со своими однокурсниками и педагогами была приглашена в Восточно-Казахстанский областной театр драмы на праздник. Звучали стихи, поздравления. Среди выступающих со сцены была и Марина. По завершении вечера неожиданно к ней подошел кто-то из благодарных зрителей и преподнёс букет. От растерянности девушка не знала, что делать. Она подарила цветы кому-то из актёров. Вскружённая мечтой о Москве, Марина тогда не восприняла подсказку судьбы. Два раза ездила покорять златоглавую столицу, но каждый раз группы были уже набраны.

– Сейчас, анализируя прожитое, я понимаю, что моё предназначение крылось совсем в другом. Служить в родном городе, в театре, местному зрителю, – говорит актриса.

Урок второй. Театр не прощает измены

Тридцать два года на сцене областного театра драмы Мариной Соколовой были прожиты на оголённом нерве, наполнены смехом и слезами, болью и радостью, гибелью и воскрешением. Только представить, более 60 ролей! Каждая из них открывала потаённую дверцу в душе актрисы, выпуская на волю ранее неизведанные чувства и эмоции.

Особое место в её творчестве занимал спектакль «Марина Цветаева». В поэтической и философской постановке актриса исполняла главную роль. Вместе с душой «обнажились» все её таланты и достоинства – утончённость, интеллигентность, одухотворенность.

Зависимость профессии – вот что тяжелее всего переносила Марина Соколова. Она видела себя в одних образах, и не всегда её видение совпадало с режиссёрским. Чаще всего актриса находила взаимопонимание с «ҚР Мәдениет қайраткері» Олегом Маципуло. Поэтому и львиная доля сыгранных ею ролей – это спектакли корифея сцены: «Женись и управляй женой» – Маргарита, «Женский стол в охотничьем зале» – Людмила Сердюк, «На бойком месте» – Евгения Мироновна, «Любовь на свежем воздухе» – Маша, «Чайка» – Ирина Аркадина и другие. Для неё он был, к тому же, учителем, наставником, который прививал ей особый художественный вкус.

Вместе с тем не раз актриса удивлялась безошибочной интуиции других режиссёров театра, а также собственной силе мысли.

– За год до моего предыдущего бенефиса я задумалась о яркой для себя роли, – вспоминает Марина. – Отпуск потратила на поиск удачной пьесы. А всё произошло по воле случая. Наталья Снегирева должна была играть в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. де Бомарше графиню Розину, но планы режиссёра внезапно поменял уход актрисы в декретный отпуск. Уже спустя время Татьяна Баева призналась мне, что, читая пьесу, слышала мой голос… В итоге роль «пришла» ко мне.

Впоследствии «графиня Розина» была отмечена профессиональной премией «МАСКА» в номинации «Лучшая женская роль».

Актёрская популярность – крайне непостоянная и капризная особа. Сегодня она может удостоить внимания, а завтра – уже отвернуться. В такие минуты Марине Соколовой приходилось совмещать работу актрисы с ведущей-конферансье различных мероприятий и семейных торжеств. Время утекало сквозь пальцы. Сценические образы становились миражами.

– На собственном примере убедилась, что театр не прощает измены, – замечает актриса. – Грустно, что в силу своего возраста я уже не смогу сыграть каких-то ролей.

Сегодня Марина Соколова выходит к зрителям в спектаклях «Женитьба» Н. Гоголя, «Очень простая история» М. Ладо, «Принц и нищий» по мотивам романа М. Твена, «Тётки, или Авантюрная семейка» А. Коровкина, «А.Л.Ж.И.Р.» А. Даулетулы, «От Антоши Чехонте до Чехова» по мотивам произведений А.П. Чехова, «Маленький водяной» по мотивам сказки О. Пройслера.

Урок третий. «Ломают» – используй «костыли»

В отличие от своей героини в спектакле «Тётки, или Авантюрная семейка» актриса Марина Соколова более осмотрительна и благоразумна. Риск – хоть и благородное дело, но обращаться к нему она предпочитает лишь в редких случаях. В том числе, когда к этому мотивируют режиссёры. Уже более 12 лет Марина Соколова играет в спектакле «Очень простая история». Её героиня – деревенская женщина, естественная и немудрёная, вызывает симпатии и сочувствие. И кто бы мог подумать, что именно над этой ролью в новом амплуа актрисе было сложнее всего работать.

– Поскольку я в то время больше играла героинь, очень часто выступала ведущей мероприятий, то у меня уже был поставлен дикторский голос, – вспоминает Марина. – Мне приходилось «ломать» себя. Выработать деревенский говор не получалось, поэтому я нашла для себя спасение: сценический костюм. Резиновые сапоги большого размера, платок – я опиралась на них, словно, на костыли, в поисках образа.

Урок четвёртый. Дотянись до «звёзд»

Хоть в кинематографе Марине Соколовой за всю творческую жизнь так и не пришлось попробовать себя, судьба всё же подарила ей возможность окунуться в эту необыкновенную атмосферу, почувствовать себя в киношном образе во время исполнения песен из фильмов. В проекте театра «Арт-вокал» актриса смогла мыслями вознестись в кинематографическую Вселенную! Несказанное удовольствие Марине приносило исполнение песен из фильмов «Вам и не снилось», «Ах, водевиль, водевиль…», «Мы из джаза», телесериала «Оттепель».

– Петь я очень люблю, – делится Марина. – И когда предоставляется возможность на концерте, в спектакле, я непременно соглашаюсь. Так, мне посчастливилось исполнить песни «Старинные часы» Пугачевой и «Цветы под снегом» Долиной. Стараюсь дотянуться до звёзд! Вживую пела в таких спектаклях, как «Шутки в глухомани» И. Муренко и «Женитьба» Н. Гоголя.

Урок пятый. Будь феей!

На областной телестудии сохранились уникальные архивные записи телепередачи «Весёлые минутки» – Марина в образе Мэрри Поппинс и в окружении детей рассказывает необыкновенные истории. Эту, пусть и телевизионную, роль также не стоит списывать со счетов актрисы, поскольку образ сказочницы, Феи будет замечен зрителями и в нескольких театральных постановках, таких как «Чрезвычайно опасное, увлекательное путешествие барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена на Луну», «Золушка», «Сон в летнюю ночь». Эти роли словно готовили актрису к тому, чтобы вне сцены не ждать милости от судьбы, а самой вершить настоящее волшебство. Жизнь, как искусный режиссёр, ставила её в те или иные обстоятельства. Актрисе приходилось «примерять» ситуации, проносить их через себя, как и на сцене. Иное для неё было немыслимо. Так, благодаря неравнодушному отношению актрисы, её старательному подходу и настойчивости в одном из дворов родного города Усть-Каменогорска однажды была оборудована детская площадка.

– Я живу в доме рядом с набережной им. Е. Славского с года его постройки, – рассказывает Марина. – Наш двор всегда славился своим благоустройством, был образцовым! Но со временем он постепенно «чах», угасал без хозяйской руки. Дошло до того, что он стал похож на свалку. Это зрелище не давало мне покоя. Чтобы обратили внимание на нашу проблему, я начала обходить квартиры своего и ближайших домов, собирать подписи жильцов. И нас услышали, двор преобразился!

…В жизни каждого из нас, убеждена актриса, есть место подвигу. Главное – только не унывать, не опускать руки и верить, надеяться.

Сама же Марина Соколова, прогуливаясь ранним утром по улочкам Усть-Каменогорска или каждый раз выходя на сцену к многолюдной публике, ловит себя на мысли: а ведь хорошо, что она не уехала в Москву! И этот город, и театр – её родная колыбель, которая исцеляет душу и дарит вдохновение.

В 87-м театральном сезоне зрители насладятся мастерством перевоплощения актрисы в новой роли. В спектакле «Волки и овцы» А. Н. Островского, премьера которого состоится 1, 2 октября, она сыграет старушку, «божий одуванчик» Анфусу Тихоновну.

– Это один из загадочных персонажей Островского, – говорит Марина Соколова.

И она нисколько не лукавит. Ведь за свою театральную карьеру актриса сыграла в спектаклях и по другим произведениям великого русского классика. Среди них «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Женитьба Бальзаминова».

Дарья Шавлева

Фото из архива актрисы