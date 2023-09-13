Следующий этап – опрессовка

Пусконаладочные работы на Риддер ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком.

Ремонт котлоагрегатов №№ 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки. Как отметил аким Риддера Даулет Батырбаев, процесс промывки занимает от нескольких часов до двух суток.

– Работы по котлоагрегатам №№ 1, 2, 3 монтаж трубной части экранов завершён, – сказал Даулет Батырбаев. – После заполнения и промывки котлы встанут на опрессовку, после чего начнётся их розжиг.

Подрядчики также говорят о том, что все работы идут без отклонений от графика. Главный инженер ТОО «DM Energy» Кайрат Досанов отметил, что на первом котле завершены сварочные работы, его заполнят и будут проводить дальнейшие гидравлические испытания.

– Отставаний по графику нет, в первую очередь, готовим третий котлоагрегат к пуску, закончили работы по монтажу трубной системы, к промывке, подключается эксплуатационный персонал Риддер ТЭЦ. Наша задача, как подрядчиков, если будут выявлены какие-то недочёты, оперативно устранить их, – подчеркнул главный инженер ТОО «Перспективные технологии» Александр Матвиенко.

После завершения всех пусконаладочных работ в домах риддерцев появится отопление.