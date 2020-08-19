Скоро в школу

О готовности школ Семея к началу нового учебного года на онлайн-брифинге рассказал аким города Ермак Салимов.

На сегодняшний день в городе функционируют 66 школ, 15 из них расположены в сельской местности. На дистанционный формат будут переведены 54 полнокомплектные школы.

По желанию и заявлению родителей для учащихся 1–4 классов будут работать дежурные группы со строгим соблюдением санитарных мер и социальной дистанции в 1,5 метра. Начало занятий и перемены будут организованы ступенчато. Преподавать будет только один учитель. Часть предметов в этих же классах будет преподаваться в дистанционном формате. Для безопасности детей школьные столовые функционировать не будут.

– У нас 11 малокомплектных школ с общим контингентом 1092 ученика. Для них обучение будет проходить в традиционном, штатном режиме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Для этого мы закупаем бактерицидные лампы, санитайзеры, антисептики, дезинфицирующие коврики, маски, – сообщил Ермак Салимов.

В дошкольных организациях по желанию родителей, после отмены карантина, будут работать дежурные группы. Число детей в этих группах не будет превышать 15. По заявлениям родителей дети могут проходить обу-чение и в дистанционном формате.

Организации дополнительного образования будут проводить занятия преимущественно в режиме онлайн. Но по заявлениям родителей дети могут обучаться в малых группах до пяти человек или индивидуально.

Для семей, в которых воспитываются несколько учеников и только один компьютер, будет определен другой формат занятий: не онлайн-урок, а электронный кейс. Ребенок получит задания, консультации и обратную связь в удобное для него время. Расписание будет гибким. Для обучения детей также будет использоваться онлайн-платформа «Мектеп», телевизионные каналы «Балапан» и «Ел арна».

На период обучения детям из малообеспеченных семей будет предоставлена необходимая компьютерная техника и доступ к сети Интернет. Скорость Интернета в городской местности в среднем составляет от 4 до 80 Мбит/с, в зависимости от технических возможностей провайдера. Низкая скорость наблюдается в отдельных частях поселков Ушактар, Восход, Аксай и жилого района Карагайлы. В данное время ведутся переговоры с провайдерами для усиления сигнала интернет-связи.

Проблем с обеспеченностью учебниками в школьных библиотеках нет. До 20 августа школы выдадут учащимся учебники. В данное время в издательствах Алматы отгружаются учебники для учащихся 11-х классов, которые в новом году будут обучаться по обновлённой программе.

Первый звонок в этом году также пройдёт в дистанционном режиме. Планируется проведение единых классных часов на темы «Как учиться дома» и «Основы гигиены». Массовые мероприятия до конца года проводиться не будут.

Как отметил глава города, по поручению акима области для 8064 детей из малообеспеченных и многодетных семей за счет бюджета приобретается школьная форма и обувь. В первый класс в этом году уже зачислено 5115 детей.

Флора Левина