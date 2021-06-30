Ситуация не радует

В Восточно-Казахстанской области возросло количество лесных пожаров.

Печальной статистикой поделились специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. Так, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 118 природных пожаров, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Огнём уничтожено 483,53 гектара лесной зоны.

За прошедшую неделю чрезвычайные ситуации зарегистрированы сразу в нескольких районах – Бескарагайском, Тарбагатайском и Бородулихинском. В 75 процентах случаев причинами стали природные факторы, когда деревья вспыхивали от разряда молнии. Затем следует человеческий фактор – несоблюдение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём…

Как отмечают специалисты, тушить природный пожар намного сложнее, поскольку он неуправляем и в зависимости от ветра может менять направление своего распространения. Ситуация осложняется и тем, что многие массивы расположены в горной местности, а температура вокруг может достигать тысячи градусов. При таком положении подобраться к месту тушения очень трудно.

– Тушение лесных пожаров по тактике и средствам сильно отличается от тушения горящих жилых и промышленных объектов, – подчеркнул начальник службы пожаротушения ДЧС ВКО Марат Абельсейтов. – В нашей работе используются специальные средства пожаротушения, которые отличаются своей мобильностью и габаритами, что позволяет в тяжёлых лесных условиях эффективно бороться с природными пожарами.

Специалисты напоминают, чтобы предотвратить возникновение возгораний в лесу, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки, разводить костёр, оставлять в лесу самовозгораемый материал, выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями, поджигать камыш.

Если в лесной зоне введён особый противопожарный режим, установлен класс высокой пожарной опасности, то посещать её запрещается. Печальным примером, когда из-за неосторожного обращения с огнём погиб человек, уничтожено около 300 гектаров леса и несколько десятков жилых домов, стала трагедия в Риддере. Подобных чрезвычайных ситуаций повториться не должно…

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников