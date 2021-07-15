Сильнейший палуан Казахстана

Недавно своей победой в республиканском турнире по қазақ күресі «Қазақстан Барысы – 2021» восточноказахстанцев порадовал уроженец Аягозского района Даурен Нуралинов. Корреспонденту «Рудного Алтая» удалось побеседовать с талантливым борцом и узнать из первых уст о его любви к спорту, поддержке болельщиков и поражениях, которые дали спортсмену возможность стать ещё лучше.

Даурен Нуралинов родился в Аягозском районе в 1993 году. В раннем детстве вместе с семьёй он переехал в село Приречное в Семее. На сегодняшний день на его счету немало значимых достижений. В 2018 году восточноказахстанский борец завоевал высшую награду в ежегодном турнире по қазақ күресі «Алматы Барысы», а в 2019 году стал сильнейшим палуаном по результатом республиканского турнира «Халық Барысы».

Однако самой важной победой в своей спортивной карьере Даурен считает первое место в «Қазақстан Барысы – 2021». Это поистине долгожданная победа, ведь спортсмен не раз пытал своё счастье в этом турнире.

Напомним, в финальной схватке Даурен Нуралинов одержал победу над Галымжаном Кырыкбаем из Жамбылской области. Основные четыре минуты поединка завершились вничью, а в дополнительное время сильнее оказался борец из ВКО.

– Вы уже давно не проживаете в Аягозском районе, тем не менее, это место должно быть очень дорого вашему сердцу. Часто там бываете?

– Да, Аягоз – это моя малая родина и это место действительно по-особому мне близко. Сейчас там проживают мои дедушка и бабушка. Дедушка Инжехан Нуралинов всю свою жизнь посвятил добросовестному труду на благо Аягоза. Стараюсь приезжать сюда каждое лето, чтобы повидаться с родными.

– Когда вы начали активно заниматься спортом? Какие виды были вам интересны?

– В спорте я с 12 лет. С детства нравилось заниматься физическими упражнениями. Считал правильным проводить своё свободное время на тренировках. Мне это было интересно. Сначала посвящал себя лёгкой атлетике, затем – боксу, а после – борьбе. Также играл в футбол, волейбол и баскетбол. В общем, занимался всем, чем мог.

– Расскажите о своём первом тренере.

– Мой первый тренер – Ербол Игембаев. Родом он из Аксуата. Если не ошибаюсь, он, так же как и мы, переехал в село Приречное. Это было в 2005 году. Именно Ербол Игембаев открыл здесь секцию қазақ күресі. Тогда я обратил внимание на этот вид спорта и с тех пор занимаюсь им.

– Какую из своих побед вы считаете особенной?

– Думаю, достижение, которым я по-настоящему горжусь, – это победа в турнире «Қазақстан Барысы – 2021». Традиционно в этом состязании участвуют лучшие палуаны страны. Здесь они получают возможность всячески раскрыться, показать всё, на что способны.

До этого в «Қазақстан Барысы» принимал участие трижды. Все три попытки закончились проигрышем. Но это спорт, значит нужно быть готовым не только к победам, но и к поражениям. Поэтому, когда проигрываю, не унываю. Наоборот, стараюсь идти вперёд, работать над собой, чтобы в следующий раз показать более хороший результат.

Тогда я выступал за Алматы, потому что обучался там. В этот раз впервые защищал честь Восточно-Казахстанской области на этом турнире. Готовился к нему пять месяцев, и итог оправдал все ожидания.

– Как считаете, что помогло вам одержать победу в финале?

– Мне здорово помогла поддержка тренеров и команды Восточно-Казахстанской области. От ВКО в турнире участвовали семь палуанов. С самого начала мы твёрдо решили, что не вернёмся домой без победы.

Возможно, на меня подействовало и то, что, к сожалению, остальные ребята из нашей сборной проиграли своим соперникам, и вся ответственность пала на мои плечи. Понимая всё это, я изо всех сил старался, чтобы оправдать надежды земляков.

– Что вы почувствовали, ступив на высшую ступень пьедестала почёта?

– Был счастлив! В некоторой степени не верил, что всё это происходит со мной наяву. Мысленно задавал себе вопрос: «Как так? Неужели я стал «Қазақстан Барысы»?» Это необъяснимое чувство…

– Как на вашу победу отреагировали земляки?

– Поддержка болельщиков была ощутима. Можно сказать, они боролись вместе со мной. Турнир длился шесть-семь часов. После его окончания, когда мы выходили из спорткомплекса, болельщики стояли на улице и ждали нас, несмотря на знойную жару. Было очень приятно. Большое им спасибо!

Одними из первых с победой поздравили земляки. В Восточном Казахстане меня хорошо встретили, в частности в Аягозе.

– Какими качествами, по-вашему, нужно обладать, чтобы заниматься борьбой?

– Ошибочно полагать, что в қазақ күресі важна лишь сила палуана. Одних физических данных мало. Спортсмен должен уметь разрабатывать свою тактику действий, анализировать всё. Кроме того, ему необходимы терпение и умение быстро приспосабливаться к той или иной ситуации.

– Что для вас значит борьба?

– Борьба определённо занимает особое место в моей жизни. Я занимаюсь этим видом спорта уже 15 лет и всем сердцем ему предан.

– Есть ли у вас какие-либо другие увлечения?

– Помимо спорта занимаюсь индивидуальным предпринимательством. В свободное время плаваю и играю в шахматы. Много времени провожу в компании друзей.

– Каковы ваши планы на будущее?

– Благодаря победе в «Қазақстан Барысы – 2021» получил путёвку на участие в чемпионате мира по қазақ күресі «Әлем барысы». Моя задача – защитить честь Казахстана на этом турнире, оправдать надежды земляков и тренеров, показав хороший результат.

Гульжан Естаева

Фото из архива Д. Нуралинова

Аягозский район