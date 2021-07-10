Сила и ловкость барса

Борец из ВКО Даурен Нуралинов стал победителем республиканского турнира по қазақ күресі «Қазақстан Барысы – 2021».

В финальной схватке палуан одержал победу над соперником из Жамбылской области и завоевал титул «Қазақстан барысы». В аэропорту Семея спортсмена встретили родные, друзья и представители СМИ. По словам Даурена Нуралинова, все соперники были достойными, однако благодаря упорным тренировкам ему удалось завоевать заветный золотой пояс.

– В целом, была сильная конкуренция, но мы ехали туда за победой. Из Семея поехали семь палуанов, – поделился впечатлениями спортсмен. – Достичь таких результатов удалось благодаря упорной подготовке и труду тренеров. У меня была цель получить золотой пояс, и я этого добился. Будем стараться и дальше, тренируемся каждый день.

Отметим, что в турнире Даурен участвовал уже в четвёртый раз. Қазақ күресі он увлекается с детства. Как рассказывает тренер, в юности спортсмен даже получил благословение от олимпийского чемпиона, Героя Труда Казахстана, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера Казахской ССР Жаксылыка Ушкемирова.

– Победа досталась нелегко, всё это результат большого труда. Я тренирую Даурена уже 15 лет. Будучи ещё ребёнком, он участвовал в одном из турниров по қазақ күресі, где одержал победу и получил благословение Жаксылыка Ушкемпирова. Сегодня Даурен достиг немалых успехов, являясь двукратным чемпионом по қазақ күресі и троекратным чемпионом среди молодежи по дзюдо. Впереди ещё большие планы, – рассказывает тренер Ербол Егембаев.

Действительно сам борец не собирается останавливаться на достигнутом. В сентябре он планирует принять участие в турнире «Евразия барысы», а в декабре поборется за звание «Әлем барысы».

Флора Левина

Семей