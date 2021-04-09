Шпаргалки на стол!

Более 300 фактов незаконной сдачи экзаменов на ЕНТ пресекли наблюдатели в Восточно-Казахстанской области.

В целях обеспечения академической честности, максимальной открытости и транспарентности сотрудники антикоррупционной службы ВКО совместно с представителями проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» принимают участие в качестве наблюдателей в период прохождения Единого национального тестирования и других государственных экзаменов.

За три года аннулированы результаты более 300 абитуриентов, которые пользовались запрещёнными предметами во время экзаменов. Это сотовые телефоны, смарт-часы, корректоры, шпаргалки.

– Несмотря на предупреждение представителей государственной комиссии о соблюдении установленных правил, учащиеся всячески пытаются использовать недобросовестные методы сдачи экзамена, – отметили наблюдатели. – Поэтому в целях формирования антикоррупционной культуры, пропаганды принципов добропорядочности и честности всем преподавателям, родителям и всему обществу необходимо на постоянной основе работать с подрастающим поколением в этом направлении.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников