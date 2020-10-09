Шорник – простое сложное ремесло

Замечательный мастер, возродивший искусство древнего шорного ремесла, живёт и работает в Зайсане. Речь о Галымжане Андосове, посвятившем своему делу уже почти два десятка лет.

Встретиться с этим человеком посчастливилось на одной из ярмарок в Курчуме. Он привёз из Зайсана богатый ассортимент конской амуниции: сёдла, уздечки, недоуздки, подпруги, конские путы, чембуры (верёвки), ремни, а также камчи. Каждая вещь – это ручная работа, выполненная из натуральной кожи. К слову, этот материал также является собственным продуктом мастера: он получает его после выделки шкур быков, лошадей, овец и коз. Таким образом Галымжан Андосов вместе со своими помощниками самостоятельно обеспечивает свой производственный цех кожным материалом.

Этот цех является, пожалуй, единственной точкой на огромных просторах двух, а то и трёх районов, где фермер или владелец подворья может сдать шкуру животного и получить за неё деньги. Как известно, шкуры уже в течение долгих лет местные животноводы вынуждены просто выбрасывать либо сжигать из-за отсутствия на них спроса. Конечно, то, что может принять шорный цех, покрывает лишь малую часть от общего объёма животноводческого сырья, но и такая возможность уже многих обнадёживает.

Кроме шорных изделий наш герой шьёт отличные меховые полушубки, в которых не страшен любой мороз, а также малахаи, шапки, мягкую кожаную обувь, кобуры и ножны для огнестрельного и холодного оружия. В общем, ассортимент продукции ИП «Жаратқан», принадлежащего этому человеку, весьма разнообразен. Причём в роли технолога, дизайнера и непосредственно шорника, который филигранно управляется как со швейной машинкой, так и режущими инструментами при разделке кожи, выступает сам Галымжан Андосов.

При разговоре он сообщил, что родился и вырос на юге нашей страны. В начале девяностых переехал в Зайсан, где его главной мечтой и делом стало возрождение ремесла предков-кочевников. О результатах долгой кропотливой работы энтузиаста говорят сами за себя изготовленные в его цехе вещи. Однако останавливаться на достигнутом мастер-шорник не желает. Задумал наладить ещё и гончарное дело – производить экологически чистую глиняную посуду, цветочные горшки, детские игрушки и другие керамические изделия. В общем, народные ремёсла, как и их продукция, благодаря энтузиасту, могут получить развитие, расширится линейка

продукции.

– Встречался с районной властью и рассказал о своём деле, перспективах его развития, – говорит он. – Меня поняли и обещали поддержать, выделить землю для последующего строительства более крупного производства. С цехами для выделки шкур и выпуска готовых кожаных изделий. Надеюсь на то, что планы будут реализованы.

В настоящее время под началом мастера трудятся шесть местных жителей, столько рабочих мест он создал, открыв свой цех. Ещё одна деталь, о которой стоит сказать: Галымжан Андосов умудряется работать и создавать удивительные вещи всего одной рукой. Вот такая личность, пример которой может помочь кое-что в этой жизни

переосмыслить.

Бек Нигметов

Курчумский район