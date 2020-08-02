Шик, блеск, красота!

Роскошным подарком для ценителей искусства области станет преобразившийся Центральный дворец культуры «Eртіс концерт» в Усть-Каменогорске.

Изменился не только его фасад и интерьер, но и звучание – оно стало ярче, звонче, выразительнее. Теперь это современная площадка с неповторимой, пожалуй, одной из лучших в городе акустикой зала, оснащённая новейшим звуковым и светотехническим оборудованием.

Директор КГКП «Eртіс концерт» Данияр Мергалиев говорит, что в здании, в которое коллектив переехал три года назад, ремонт проводился лишь косметический. Благодаря поддержке акима области в декабре прошлого года была начата реализация проекта по капитальному ремонту объекта культуры.

Во время ремонта заменено было всё – кровля, фасад, инженерные сети, интерьер внутренних помещений – от пола до потолка.

– Концертный зал превратился в современную площадку на 750 мест, максимально удобную для зрителей и обладающую всеми качествами, необходимыми для концертных программ, сценических постановок, а также масштабных мероприятий – кинофестивалей, форумов, научных конференций. Серьёзное техническое оснащение позволит реализовывать самые смелые музыкальные и световые идеи для создания максимального эстетического, аудиального и визуального эффектов, – пояснил Данияр Мергалиев.

Примечательно, что улучшенные технические характеристики сцены «Eртіс концерт» позволят приглашать театральные, балетные и оперные труппы мирового масштаба.

Уникальность площадки заключается в абсолютном комфорте для зрителя. Во-первых, это отличное месторасположение «Eртіс концерт» – по улице Протозанова; во-вторых, классическое расположение кресел в зрительном зале амфитеатром, где каждый зритель, независимо от занимаемого места, сможет прекрасно видеть и слышать всё, что происходит на сцене; в-третьих, эргономика самих кресел позволяет максимально расслабиться и полностью насладиться представлением.

– Удобно и приятно теперь играть и наслаждаться музыкой в таком роскошном зале. Это действительно большой праздник и для исполнителей, и для любителей музыки – открытие такого современного, великолепного концертного зала, – добавляет художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра акима Восточно-Казахстанской области Александр Галсанов.

Кроме всего прочего, здесь появились рабочие места для звукорежиссера, специалиста по световому оборудованию, просторные репетиционные комнаты, хореографический зал площадью 260 квадратных метров, фудкорты и многое другое. Особой гордостью для ЦДК является новая профессиональная студия звукозаписи.

Преобразования открывают перед творческим коллективом новые возможности. Главенствующее место в репертуаре ближайшего времени сейчас занимают концерты современной, джазовой и классической музыки, интересные балетные и театральные постановки, творческие вечера отечественных и зарубежных звёзд, а также конкурсы и фестивали не только казахстанского, но и мирового уровня.

Аким области на днях посетил объект, проверив ход ремонтных работ.

– Бывший Центральный дворец культуры долгое время не использовался по своему предназначению, и сегодня мы вернули ему историческую миссию, облачив в современную форму. Капитальный ремонт позволил вдохнуть в здание новую жизнь, сохранив исторический дух и настроение. Убежден, что открытие обновлённого здания «Ертіс концерт» станет хорошей новостью для устькаменогорцев и гостей областного центра, – отметил Даниал Ахметов.

Он также добавил, что новая атмосфера и современные дизайнерские решения ЦДК позволят проводить совершенно разноплановые творческие мероприятия – от спектаклей и концертов до масштабных форумов и научных конференций.

Ещё одно новшество – под крышей обновленного Дворца культуры появится большой танцевальный коллектив «Алтай», который будет представлять всё разнообразие этнической хореографии и защищать честь нашего региона на республиканских и мировых площадках.

Для работы хореографического ансамбля, по словам директора «Eртіс концерт», будут приглашены именитые балетмейстеры, концертмейстеры, танцоры, а также выпускники двух базовых казахстанских вузов – Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова и НАО «Казахская национальная академия хореографии».

Ремонтным проектом предусмотрено и благоустройство площадки возле здания – здесь появится сквер с освещением, удобными местами для отдыха горожан и гостей областного центра.

Бахыт Сарсембаева