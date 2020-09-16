Щит от гриппа 

Около 250 тысяч вакцин против гриппа и ОРВИ будет закуплено Восточно-Казахстанской областью.

В этом году вакцинация от гриппа в стране начнётся с 15 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов во время онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций.

– 15 сентября в Казахстане стартует плановая вакцинация от гриппа, – подчеркнул Багдат Коджахметов. – Это на две недели раньше привычного срока. Делается это для того, чтобы у граждан успел выработаться устойчивый иммунитет к гриппу в период острых респираторных заболеваний.

В Восточно-Казахстанской области уже закуплено 88359 доз вакцины. Дополнительно планируется приобрести ещё 160 тысяч.

– С октября прошлого года в области заболели гриппом и ОРВИ 60455 человек. По статистике, рост показателей был зафиксирован в январе и феврале текущего года, – пояснила заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО Райфа Сафиоллинова.

Ранняя вакцинация позволит обеспечить формирование иммунитета к вирусам гриппа, циркулирующим в эпидемиологический сезон. Отметим, в предстоящем сезоне грипп в Казахстане обозначится функционированием трёх штаммов: А (H1N1) – Гуандун-Маонань, А (H3N2) – Гонконг, В – Вашингтон, которые по рекомендации Всемирной организации здравоохранения были включены в состав трёхвалентной вакцины, применяемой в Казахстане. Длительность иммунитета после вакцинации составляет от полугода до года.

В целях профилактики каждый желающий может получить платную прививку. Бесплатные вакцины предусмотрены для более 10 процентов населения республики.

– В первую очередь будут вакцинировать представителей уязвимых слоёв населения, – сообщила руководитель центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Жазира Ембердиева. – В их число входят часто болеющие дети и дети до 18 лет с хроническими заболеваниями, беременные женщины на втором или третьем триместре, пожилые люди старше 60 лет. Также среди них лица, находящиеся в учреждениях закрытого типа – воспитанники детских домов, домов инвалидов, домов престарелых, медицинские работники.

Помимо подготовки к сезону гриппа и ОРВИ на контроле остается ситуация по коронавирусной инфекции. Ведь впереди ожидается возможная вторая волна COVID-19. На данный момент в регионе подготовлено 7069 коек, закуплено 10 цифровых рентген-аппаратов, 158 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также 1066 кислородных концентраторов. Работа в этом направлении будет продолжаться.

Ания Есмухамет