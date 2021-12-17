Шаги от крохи до патриота

Что делают малыши в детском саду? Если думаете, что только играют, лепят и рисуют, сильно заблуждаетесь. Современные дети снимают и озвучивают мультфильмы, защищают исследовательские проекты, устраивают фотосессии и запускают в соцсетях челленджи, которые собирают сотни лайков. Во всяком случае так проводят свои будни воспитанники детского сада «Сказка» из Новой Бухтармы.

Маленькие воспитанники «Сказки» и их наставники не единожды уже становились героями публикаций «Рудного Алтая». Методические наработки коллектива из небольшого посёлка являются ориентиром для коллег из райцентров области и крупных городов Казахстана. Как это возможно, спросите вы? Секрет прост – в «Сказке» терпеть не могут выражение «для галочки» и если уж что-то делают, то так, чтобы это было полезно и интересно, причём не только малышам, но и их родителям, да и самим педагогам. Заведующая детским садом Юлия Чередникова приветствует творческий подход и поддерживает новые начинания своих сотрудников, которые помогают вывести «Сказку» в число передовых по области.

– Когда мы узнали, что в Казахстане в честь 30-летия Независимости запускают акцию «30 добрых дел», захотели принять в ней участие, – рассказывает методист детского сада «Сказка» Асель Курокпаева. – Но, поразмыслив, поняли, что нам сложно придумать 30 реальных и посильных для малышей дел. Да, наши дети кормят птиц, помогают старшим, но список из 30 пунктов пришлось бы высасывать из пальца, а мы не любим работать «на бумаге», хотелось запустить такую акцию, которая реально увлекла бы всех воспитанников. В итоге родилась идея сделать 30 сказочных (раз уж мы «Сказка») шагов, цель которых – воспитать настоящего патриота.

А ИЗ НАШЕГО ОКНА…

Что такое гореть на работе, Асель Курокпаева знает не понаслышке. В её понимании это значит мыслить нестандартно, искрить идеями и зажигать ими всех окружающих. Разрабатывая сказочные шаги, методист сразу отмела все устаревшие и даже традиционные для детских садов формы работы. Никаких аппликаций, конкурсов рисунков, стандартных утренников.

– Мы с коллегами решили узнать, чем живут сегодняшние дети, молодёжь, – отмечает Асель. – Изучили современные тренды. Промониторили соцсети, взяли на заметку популярные казахстанские песни, под которые танцуют не только наши, но и зарубежные тиктокеры. Одним из шагов стал челлендж в социальных сетях.

Вместе с детьми и их родителями воспитатели «Сказки» приготовили для окон детского сада украшения, символизирующие Независимость Казахстана, его достижения. После каждая группа записала видео, в котором показала вид из своего праздничного окна. Все фрагменты объединили в видеоролик и разместили его на страничках детского сада в соцсетях. Стоит отметить, что не только методист, но и все воспитатели, независимо от возраста, во время пандемии освоили программу видеомонтажа и теперь легко создают клипы и ролики, которые помогают им в работе.

Через Instagram сотрудники детского сада пригласили своих коллег поддержать челлендж. Вызов приняли все дошкольные учреждения района Алтай, подключились коллеги из Глубоковского, Катон-Карагайского, Уланского районов.

– В районе Алтай откликнулись все 10 садов, – рассказывает Асель Курокпаева. – Посмотрела их ролики. Это бальзам на душу. Окна заиграли, сразу стало видно, что мы живём в Казахстане, гордимся своей страной. Дети почувствовали, что они часть большого и дружного народа. Было приятно, что челлендж подхватили не только коллеги, но и родители наших воспитанников. Например, Тамара Николаева вместе с дочкой Маргаритой оформили окна в своей квартире. Теперь по тулпарам и байтерекам на стёклах сразу видно, в каких домах живут семьи наших деток.

В рамках акции дети узнали много легенд и фактов из истории Казахстана: про «Золотого человека», птицу Самрук, тулпаров. Информация была подана воспитателями в виде интересных историй, сказок, прозвучавших во время творческой работы по созданию украшений. Уже после сами ребятишки, уходя из сада и глядя на праздничные окна, рассказывали мамам и папам о том или ином символе Независимости. Таким образом, акция стала ещё и шансом поделиться с родителями, которым санитарные требования сегодня не позволяют заходить в учреждение, чем живут их дети в саду.

СТУДИЯ «СКАЗКА ПРОДАКШН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

В числе шагов, которые уже прошли воспитанники и члены коллектива «Сказки», конкурс среди воспитателей на лучшую фотозону, посвящённую 30-летию Независимости РК, и фотосессии детей. Кроме того, в саду организовали и провели мастер-классы по изготовлению легендарных тулпаров, праздничной фоторамки, игрушек с национальной символикой, смастерили 30 кормушек для птиц, которые теперь регулярно наполняются лакомствами для пернатых. Удалось реализовать и давнюю задумку коллектива детского сада – организовать съёмку воспитанников с воздуха.

– Мы с детьми хотели провести флешмоб, выстроившись в форме числа 30, – рассказывает Асель. – Но аэросъемка была нам не по карману. Узнав о нашей идее, нас поддержал замечательный, неравнодушный человек Анатолий Рюмин. Он помог снять с помощью дрона ролик совершенно бесплатно.

Ролик вышел патриотичным, современным и получил в соцсетях множество положительных откликов. Впрочем, как и пластилиновый мультфильм «Почему Бухтарма Новая?», снятый в творческой студии «Сказка Продакшн» и рассказывающий об истории создания Бухтарминского водохранилища.

Да, да, в «Сказке» есть даже собственная анимационная студия. Малыши под руководством своих наставников не только слепили из пластилина главных героев мультфильма: мальчика, девочку и корову, но и озвучили персонажей на двух языках.

Актёрами дубляжа стали Маржан Канаткызы, Ксения Радаева, Айболат Алтынбекулы и Лев Вейкман. Ребята – теперь настоящие звёзды в детском саду, остальные тоже хотят попробовать себя на новом поприще и стараются говорить красиво, научиться произносить все звуки правильно.

– Уже после того, как мы смонтировали и озвучили мультфильм, прочитали в новостях, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создать Tik-Tok- проект по истории страны, – говорит методист. – Президент отметил, что сегодня дети и молодёжь сидят в Instаgram и Tik-Tok. Это реалии жизни. Задача же взрослых, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, не отвергать современную реальность, а вписаться в неё, чтобы положительно влиять на культуру и образование наших детей.

У мультфильма обязательно будет продолжение. Идею для одной из следующих серий подкинули воспитанницы «Сказки» близняшки Мирослава и Эмилия Ждановы. Девочки участвовали в создании первой серии и так прониклись историей героев, которых после затопления плотины переселили на вершину горы, что слепили мост, соединяющий берега. В детском саду говорят, что, как только будет построен настоящий мост через водохранилище, сразу же выйдет серия, рассказывающая об этом значимом для Восточного Казахстана событии.

Заглядывая в прошлое, отметим, что и 25-летие Независимости в «Сказке» отмечали с размахом. Тогда, в честь знаменательной даты воспитанники под руководством своих наставников и при помощи родителей разработали и защитили 25 исследовательских проектов. Одна из работ – «Семейные традиции», в рамках которой дети выяснили, что в культуре разных народов, живущих в Казахстане, очень много общего, заняла первое место в республиканском конкурсе «Дети будущего».

Всеми своими идеями и уже созданными работами коллектив «Сказки» делится с коллегами всего Казахстана при помощи странички в Instagram и канала You Tube. Комментарии подписчиков говорят о том, что методические разработки новобухтарминских специалистов пользуются большим спросом. Коллектив благодарят за креативность и вдохновляющую работу, отмечают, что странички сада в соцсетях стали методическим пособием для многих специалистов области, работающих с дошкольниками.

Сотрудники «Сказки» признаются, что такие комментарии окрыляют. А восторг в детских глазах после просмотра мультфильма собственного производства и любовь малышей к своей Родине доказывают правильность выбора форм и методов работы. Чтобы вырастить настоящего патриота, не нужно читать лекции и нотации, достаточно увлечь ребёнка и показать ему пример настоящего служения своему делу и своей стране.

Оксана Сосновская

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Район Алтай