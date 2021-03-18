Шаг на пути к экологической культуре

В Восточно-Казахстанской области появилось оборудование и специальная техника для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов.

Участие в церемонии передачи новых контейнеров и специальной техники для раздельного сбора ТБО принял аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Глава региона отметил, что это стало очередным этапом сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и ТОО «Оператор РОП».

– Это шаг вперёд в сторону экологической культуры, формирование которой является ключевым вопросом, – сказал Даниал Ахметов. – Поэтому очень важно пропагандировать раздельный сбор отходов и сортировать мусор по видам. Сейчас для этого созданы все условия. Надеюсь, население Усть-Каменогорска и Семея откликнется на это начинание. Это должно стать частью общей культуры.

Для развития инфраструктуры раздельного сбора твёрдых бытовых отходов ТОО «Оператор РОП» закупило для двух городов региона – Усть-Каменогорска и Семея – 2856 контейнеров и 12 новых мусоровозов, а также профинансировало приобретение двух современных сортировочных линий. На реализацию этого проекта выделено порядка 3,7 миллиарда тенге.

Теперь раздельный сбор ТБО будет осуществляться по трём фракциям: «лёгкое» – перерабатываемое вторсырьё (пластик, бумага, металл), «тяжёлое» – (стекло) и «мокрое» – неперерабатываемые отходы (пищевые отходы и др.). Так, в областном центре будет установлено 760 пластиковых контейнеров жёлтого цвета для сбора «лёгкого» вторсырья и 514 синих контейнеров колокольного типа, предназначенных для отходов. В Семее – 1050 сетчатых контейнеров для сбора «лёгкого» вторичного сырья и 532 контейнера для стеклобоя. Доставлять вторичное сырьё на переработку будут мусоровозы.

Помимо этого, проектом предусмотрено строительство в Усть-Каменогорске и Семее двух автоматических мусоросортировочных линий общей производственной мощностью 200 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год.

Предполагается, что комплексная работа по внедрению раздельного сбора ТБО в Восточно-Казахстанской области позволит повысить уровень переработки отходов с десяти процентов в Усть-Каменогорске и 16,4 процента в Семее до 30 процентов в 2022 году.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета