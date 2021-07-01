Сезон в разгаре

В текущем сезоне количество вагонов поездов и автобусов из областного центра и Семея до побережья Алаколя увеличено вдвое.

В областной Палате предпринимателей рассказали о текущем положении дел на субъектах бизнеса, осуществляющих свою деятельность на побережье озера Алаколь, и привели последние статистические данные об участии социально-экономических объектов региона в проекте Ashyq.

ВОШЛИ В ПРОЕКТ

По сведениям директора региональной Палаты предпринимателей Кайрата Мамырбаева, на 29 июня в Восточном Казахстане 890 объектов являются участниками проекта Ashyq. Из этого числа 673 объекта работают в проекте официально, 217 объектов – в тестовом режиме. В настоящее время все высшие учебные заведения области зашли в проект, также активно подают заявки колледжи. Участниками проекта также станут областной департамент и районные управления по чрезвычайным ситуациям.

Представитель «Атамекена» более подробно остановился на участии в проекте субъектов бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность на побережье озера Алаколь – одного из популярных мест отдыха наших земляков.

– Всего на Алаколе действует 188 баз отдыха, – проинформировал он. – На сегодняшний день 102 из них получили QR-коды для работы в проекте Ashyq. В этой связи нам бы хотелось акцентировать внимание отдыхающих на необходимости заблаговременно проверить свой статус, прежде чем отправляться на курорт. При этом отмечу, что все вакцинированные граждане автоматически получают «зелёный» статус, а обладатели «жёлтого» и «красного» статусов не должны допускаться на объекты во избежание распространения инфекции среди отдыхающих и персонала домов отдыха.

ТРАНСФЕР

Директор РПП также рассказал о благоустройстве, развитии инфраструктуры и организации доставки отдыхающих на побережье Алаколя. Он напомнил, что 11 мая этого года члены дирекции Палаты предпринимателей ВКО приняли участие в совещании по обсуждению вопросов организации отдыха на Алаколе, которое было организовано Департаментом туризма НПП РК «Атамекен». В ходе совещания представители республиканской Ассоциации CPO «Казахстанская индустрия туризма» и бизнес-сообщества Урджарского района внесли предложения по увеличению количества мест и частоты следования поездов и автобусов до озера.

Также было предложено установить пандусы с поручнями для лиц с ограниченными возможностями и увеличить лестничную платформу на перроне станции Жаланашколь. Предприниматели просили устранить проблемы по обеспечению баз отдыха электроэнергией, водоснабжением и интернет-связью, своеременному сбору и вывозу ТБО, асфальтированию дорог вдоль Арбата, благоустройству курорта и оборудованию пляжной зоны. Также высказано пожелание наладить работу службы ЧС на водоёме.

По информации пресс-службы ПП ВКО, все внесённые предложения зафиксированы и взяты в работу представителями Комитета транспорта МИИР РК, AO «НК «Казахстан Темир Жолы», AO «Пассажирские перевозки» и НПП «Атамекен». В то же время в Восточно-Казахстанской области создана постоянная комплексная рабочая группа по развитию туризма на побережье озера Алаколь, которая 23 мая встретилась с предпринимателями для разъяснения формата работы объектов туризма в условиях пандемии.

– С учётом предложений бизнеса и в связи с закрытием на реконструкцию аэропорта в селе Урджар, из Усть-Каменогорска и Семея до побережья озера по нечётным дням курсируют два поезда за счёт субсидий из областного бюджета, – сообщил Кайрат Мамырбаев. – При этом количество вагонов увеличено в полтора раза. Также в два раза увеличено количество автобусов. Так, этим летом на Алаколь выезжают 16 единиц автотранспорта на 768 мест. При повышении спроса местный исполнительный орган готов рассмотреть вопрос дополнительного увеличения транспортного сообщения.

ЕСТЬ НЕДОЧЁТЫ

Что касается развития инфраструктуры, то на перроне станции Жаланашколь уже установили пандусы для лиц с ограниченными возможностями, вдоль Арбата частично произведён ремонт и присыпка дорог. Благоустроен прилегающий к Арбату центральный пляж, там исправно работает спасательная служба. Однако по-прежнему на водоёме не натянуты буйки.

Не решена до конца проблема с центральным водоснабжением, многие предприниматели пользуются водой из скважин. При этом некоторых бизнесменов, по их словам, обязывают вставать на учёт как недропользователей, хотя они не разливают, не упаковывают и не продают воду. В то же время напор воды в этом году крайне слабый, и предприниматели считают, что она попросту ушла, потому что ещё прошлым летом такой проблемы не возникало.

По словам Кайрата Мамырбаева, линию электропередачи на Алаколе провели, однако повреждённые провода на некоторых участках обещают заменить лишь к следующему году. Пока же у предпринимателей возникают проблемы во время урагана. Либо происходит короткое замыкание, или им отключают свет во избежание аварий.

Проблема с вывозом ТБО упирается в основном в нехватку мусорных контейнеров у предпринимателей, которые стоят на очереди в местной обслуживающей организации. Однако на центральном пляже уборка мусора производится как положено, нареканий по этой части у бизнеса больше нет.

Ерик Абитов

Фото из архива редакции