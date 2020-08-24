Сезон штрафов на пляжах

В Усть-Каменогорске за купание в необорудованных местах и распитие спиртных напитков к административной ответственности привлекли 296 человек.

Несмотря на предупреждения сотрудников полиции и службы ЧС, многие жители продолжают нарушать правила поведения на водоёмах, купаются в не оборудованных для этих целей местах и в состоянии алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, полицейские и спасатели ежедневно патрулируют несанкционированные пляжи. Ведь именно в не предназначенных для купания местах в областном центре за купальный период погибли четыре человека, в том числе двое детей. Так, по результатам проверок по статье 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» выписано 214 штрафов. По статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования» к ответственности в виде предупреждения привлечены 82 человека.

Профилактическая работа с населением продолжится до окончания купального сезона. Спасатели и сотрудники полиции напоминают гражданам, что необорудованные водоёмы представляют угрозу для жизни и здоровья. Купаться лучше в проверенных местах, только так вы сможете обезопасить себя и своих близких.

Добавим, что на территории Усть-Каменогорска для безопасного отдыха определено два места – пляж в парке «Самал» и Голубые озёра.

Дарья Рокотова