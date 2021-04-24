Сезон окончен, стартует новый

В регионе практически завершён отопительный период. Но подготовка к следующему сезону уже началась.

Теплоснабжение в городах и районах области обеспечивалось десятью крупными теплоисточниками и 558 котельными. Как сообщил в ходе онлайн-пресс-конференции заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Нурлан Рамазанов, до конца следующей недели во всех городах и районах Восточного Казахстана отопительный сезон будет завершён.

Однако для специалистов это означает не финишную прямую, а напротив – старт подготовки к следующей зиме. Необходимо провести ремонт на 59 котлах, 14 турбоагрегатах и 27 гидроагрегатах. Ремонтные работы пройдут на объектах «Усть-Каменогорской ТЭЦ», «Согринской ТЭЦ», «Риддерской ТЭЦ», «Теплокоммунэнерго» в Семее, «Усть-Каменогорских тепловых сетей», «Тепловодоцентрали» города Алтай, «Востокэнерго».

При этом решаются вопросы дефицита тепла. Как отметил Нурлан Рамазанов, в связи с активной жилищной застройкой левобережной части Усть-Каменогорска и с учётом планов строительства на ближайшие пять лет, к 2026 году дефицит тепловой энергии может составить 373,6 Гкал/ч.

Для решения этого вопроса будет проведена реконструкция котельной № 2 «Усть-Каменогорских тепловых сетей» с установкой дополнительного котла мощностью 50 Гкал/ч. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование. Начало реконструкции котельной намечено на 2022 год. Кроме того, планируется установить котёл на «Усть-Каменогорской ТЭЦ» мощностью 240 Гкал/ч. Для этого в январе текущего года между Министерством энергетики РК и ТОО «УК ТЭЦ» заключено инвестиционное соглашение, согласно которому к 2025 году котёл будет введён в эксплуатацию.

Ведётся разработка детальной планировки 22 и 24 жилых районов. По предварительным данным, планируется строительство объектов с тепловой нагрузкой 340 Гкал/ч. Согласно схеме теплоснабжения Усть-Каменогорска с перспективой до 2030 года предусмотрено строительство ТЭЦ-2 в районе поселка Касыма Кайсенова тепловой мощностью 1000 Гкал/ч и суммарной электрической – 360 МВт.

– На областном уровне прорабатывается вопрос по разработке технико-экономического обоснования на строительство первой очереди ТЭЦ-2 тепловой мощностью 500 Гкал/ч, электрической – 120 МВт. Данные меры в ближайшей перспективе решат вопрос дефицита тепловой мощности в Усть-Каменогорске, – подчеркнул Нурлан Рамазанов.

В связи с многочисленными жалобами жителей Семея была создана рабочая комиссия по изучению системы теплоснабжения города. По итогам обследования установлено неудовлетворительное состояние котельных «Габбасова», «103-103А», «Центр», «35 квартал» и тепловых сетей центральной части правого берега. Поэтому перед началом следующего отопительного периода планируется провести ремонт котельных для увеличения располагаемой мощности, восстановить изоляцию тепловых сетей, провести гидравлические испытания и испытания на максимальную температуру. Был составлен план первоочередных мероприятий по ремонту объектов теплоснабжения ГКП «Теплокоммунэнерго».

– Объявлены государственные закупки и определены поставщики. На сегодня определены подрядные организации и заключены договоры по восьми объектам. До 1 сентября будет выполнен ремонт котельных «Центр», «103-103А», «Габбасова», «35-квартал», строительство перемычки между котельными «Центр» и «103-103А», текущий ремонт тепловых сетей, восстановление тепловой изоляции сетей, организация единого дробильного комплекса на базе ТЭЦ-1, – сказал Нурлан Рамазанов.

В Риддере для покрытия дефицита тепловых мощностей планируется строительство надземного трубопровода от Риддерской ТЭЦ до перспективных районов застройки города. В настоящий момент проект находится на рассмотрении комплексной вневедомственной экспертизы. Ориентировочно 30 апреля планируется получить заключение государственной экспертизы.

Ремонт котельных ожидается в Курчатове. Для обеспечения надёжности теплоснабжения города к началу следующего отопительного сезона предполагается провести ремонт котельных № 1, № 3, № 4.

– Котельная № 5 была отремонтирована в прошлом году и находится в удовлетворительном состоянии. При этом котельные № 1 и № 3 были построены хозяйственным способом без соблюдения строительных норм и не соответствуют требованиям безопасности, не оборудованы системой защиты, отсутствуют контрольные и измерительные приборы. Для комплексного решения мы предлагаем начать разработку ПСД по строительству центральной котельной мощностью 26 Гкал/ч с дальнейшей консервацией котельных № 1, 3, 5, – отметил Нурлан Рамазанов.

Для строительства теплоисточника в посёлке Глубокое заключён договор в рамках государственно-частного партнёрства с АО «Mimsan Endustri Kazanlari Sanayi ve Ticaret A.S.».

В марте этого года разработана проектно-сметная документация. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундаментной плиты. Согласно договору объект планируется ввести в эксплуатацию до начала предстоящего осенне-зимнего периода.

Дарья Антон

Фото из открытых источников