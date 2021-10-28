Семья под опекой государства

Одной из важнейших задач является материальная поддержка многодетных и социально опекаемых семей, а также настройка системы взаимодействия государства с этим социальным институтом.

Зачастую современная многодетная семья испытывает множество трудностей, среди них ключевая – материальное благополучие. Поддержка этой категории граждан является одной из основных задач государства. В Послании народу «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание поддержке института семьи и детства и системной помощи семьям, находящимся в социально уязвимом положении.

В Восточно-Казахстанской области выработан собственный механизм поддержки этой категории граждан. По поручению акима ВКО Даниала Ахметова в прошлом году были созданы городские и районные общественные комиссии по вопросам многодетных и малоимущих семей.

Важно отметить, что государственная поддержка – это не просто раздача бюджетных средств, которая ведёт к поощрению иждивенчества, а предоставление возможностей для получения качественного образования, медицинского обслуживания, адресной социальной помощи и содействия в трудоустройстве.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

Для многих многодетных семей актуален, прежде всего, жилищный вопрос: чем больше семья, тем в большей жилплощади она нуждается. Семейства, проживающие в стеснённых условиях, могут претендовать на социальное жильё по договору найма. В случае если на каждого домочадца приходится меньше квадратных метров, чем установлено санитарно-гигиеническими нормами, местные власти предлагают семье квартиру в рамках программы «Бақытты отбасы» или участок земли под строительство индивидуального жилья.

Эти меры с каждым годом охватывают всё больше восточноказахстанцев. Ежегодно семьи, имеющие четырёх и более несовершеннолетних детей и состоящие в очереди на получение жилья, заселяются в новые просторные квартиры, на строительство которых выделяются средства из республиканского бюджета.

По информации Управления занятости и социальных программ ВКО, с 2017 года очередь на получение льготного жилья выросла почти в четыре раза. В 2019 году в ней состояло 906 семей, из них 563 (преимущественно проживающие в сельской местности) уже получили собственное жильё. В прошлом году новую жилплощадь получили более тысячи малообеспеченных и многодетных матерей, а к концу 2021 года их количество возрастёт до 1125.

Руководство Восточно-Казахстанской области до 2022 года планирует полностью ликвидировать очерёдность многодетных семей на получение жилья.

В целом для обеспечения качественным и доступным жильём всех слоёв населения в регионе ведётся строительство 122 многоквартирных и 217 одноэтажных домов общей площадью 588 тысяч квадратных метров.

Одной из счастливых обладателей социального жилья стала мама пятерых детей Сымбат Нургалиева из Семея.

– Двенадцать лет мы ждали своей очереди, – говорит женщина. – Два года назад нам вручили ключи от новой просторной квартиры. Очень радостно, что государство не забывает о многодетных семьях, поддерживает нас во всём.

СТАРТ ДЛЯ БИЗНЕСА

В регионе активно внедряются различные формы поддержки предпринимательства с акцентом на социальные аспекты. Это создание семейного бизнеса, в первую очередь для многодетных и малообеспеченных семей.

На сегодня представители этой категории граждан получают микрокредиты на открытие собственного дела в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», реализация которой, к слову, находится на личном контроле Президента страны.

– В Восточном Казахстане в рамках комплексной программы поддержки многодетных и малообеспеченных семей, а также государственной программы «Еңбек» в прошлом году многодетные мамы на открытие или развитие собственного микробизнеса получили 636 грантов, малообеспеченные семьи – 239. Главное преимущество грантовых программ – безвозвратная основа. Кроме того, многодетным матерям не требуется предъявлять сертификаты о прохождении бизнес-курсов, – пояснили специалисты областного управления занятости и социальных программ.

В 2021 году от этой категории семей поступило 1060 заявок на получение грантов, из которых 875 были одобрены. Размер одного гранта составляет 583 тысячи тенге, или 200 МРП. На сегодня выдано 67 грантов на общую сумму 39 млн тенге, в том числе многодетным семьям – 18, малообеспеченным – 21 грант.

Семьи, получившие стартовый капитал, активно использовали эти средства на создание собственного бизнеса. Так, в регионе появились малые предприятия по изготовлению молочной и кондитерской продукции, открылись станции технического обслуживания, маникюрные салоны, пункты общественного питания, теплицы и многое другое.

В качестве одного из ярких примеров – мама шестерых детей Анара Сулейменова, которая открыла в Семее Центр по обучению азам предпринимательства многодетных мам. Женщин учат грамотно составлять бизнес-план, презентовать свой проект, одним словом, делать первые шаги в семейном бизнесе.

Многодетные матери, которые благодаря финансовой поддержке уже начали своё дело, говорят, что государственный безвозвратный грант – это реально действующий инструмент. Он позволяет социально уязвимым семьям открыть собственное дело, встать на ноги, достойно зарабатывать и быть финансово независимыми.

В этом году в рамках реализации госпрограммы «Еңбек» из бюджета выделили 677 миллионов тенге для 1160 грантов, в том числе для малообеспеченных и многодетных семей.

Уникальный проект поддержки многодетных семей действует в Усть-Каменогорске. По инициативе акима города разработана схема сотрудничества с предпринимателями.

В рамках проекта «Шанырак» 2440 многодетным семьям из областного центра выдали специальные карты, которые позволяют им получать скидки, бонусы, бесплатно посещать театры, муниципальные объекты города.

ПОМОЩЬ – АДРЕСНО

Особенно активно руководство области действует в вопросах социальной поддержки малообеспеченных многодетных семей. В 2021 году на выплату адресной социальной помощи было направлено 4,7 млрд тенге. Этой суммы хватило, чтобы оказать социальную поддержку почти 11 тысячам семей.

Только, к примеру, в Семее с начала года АСП получили 2708 многодетных семей на общую сумму 715 704 тыс. тенге. На оказание им помощи в жилищном вопросе из городского бюджета выделены средства в размере 32 911 тыс. тенге.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ

С прошлого года для восточноказахстанских получателей адресной социальной помощи дополнительно введены гарантированные социальные льготы.

Ежегодно накануне нового учебного года школьники из многодетных семей бесплатно получают школьную форму и обувь. На 2020-2021 учебный год на эти цели было выделено 1,2 млрд тенге. Более 21 тысячи подростков могут на льготной основе пользоваться городским общественным транспортом.

Родители четырёх тысяч воспитанников освобождены от оплаты за посещение детских дошкольных учреждений. Более 1,5 тысячи студентов вузов и колледжей обучаются бесплатно. Студентам образовательных организаций, действующих в системе ТиПО, предоставляют бесплатное питание и проживание в общежитиях.

Детей в возрасте от одного года до шести лет обеспечивают продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от шести до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет предоставляется в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

– Многодетные мамы региона ежегодно получают к Международному женскому дню единовременную выплату в размере 5 МРП из средств областного бюджета, – отмечают в ведомстве. – В этом году 13 тысяч многодетных матерей, награждённых подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или ранее получивших звание «Мать-героиня» и награждённых орденами «Материнская слава» 1 и 2 степени, получили по 14 585 тенге.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Государственная социальная политика направлена также на то, чтобы многодетные семьи чувствовали себя защищёнными и в правовом поле.

Консультации по правовым вопросам бывают необходимы, когда в многодетной семье возникают нравственно-психологические проблемы, связанные со сложными взаимоотношениями, как правило, между супругами, и способствующие разводу. С увеличением количества детей в семье угроза развода снижается, но, тем не менее, не исчезает всецело.

– Действительность такова, что среди многодетных есть определённый процент семей неблагополучных, где родители злоупотребляют алкоголем, зачастую не работают, не уделяют должного внимания детям, не занимаются их воспитанием, – отмечают специалисты соцзащиты. – Такие семьи становятся объектом особого внимания правоохранительных органов, отделов опеки и попечительства, образовательных учреждений и так далее. Несомненно, такие многодетные семьи (как дети, так и взрослые) в первую очередь нуждаются в социально-правовой помощи и юридической защите.

В регионе в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» принимаются меры по снижению бытового насилия. Для этого созданы центры поддержки семьи, где помогают разрешать семейные конфликты и предоставляют условия для временного проживания женщин с детьми.

К примеру, для полноценной жизни пострадавших от бытового насилия женщин и детей созданы все условия в кризисном центре «Ульба» в Усть-Каменогорске. Тёплая постель, бесплатное питание, психологическая и правовая поддержка помогают женщинам, попавшим в тяжёлые жизненные обстоятельства, вернуться к полноценной жизни.

Айгерим, мама четверых детей оказалась в кризисном центре три месяца назад.

– Когда сюда попала, даже неудобно было: приехала совсем из другого района и сразу оказалась в настоящих семейных объятиях, – делится женщина. – Я и мои дети нашли здесь человеческое участие, тепло и поддержку. Сейчас мне помогают собрать документы на получение алиментов, потом буду искать работу. Спасибо Центру и нашему государству, что не бросают нас в трудную минуту, помогают

обрести веру в лучшее и жить дальше.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета