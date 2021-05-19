Сельские дороги

Особый статус села, как золотой колыбели нашей страны, и её граждан отражается в различных программах по подъёму и развитию сельских населённых пунктов.

В них предусматриваются меры по обновлению и дальнейшему совершенствованию местной дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, специальная программа «Ауыл – ел бесігі» предусматривает ремонт сельских улиц и дорог в ВКО. Улучшение качества жизни людей, обеспечение комфорта для водителей и пассажиров в немалой степени зависят от состояния местных дорог, приведения их в должный вид.

По официальным данным областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2021 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» предусмотрено 3,7 млрд тенге. Они используются на ремонт 165 км улиц, расположенных в 16-ти районах Восточного Казахстана и, в частности, сразу в 34 населённых пунктах. Причём, упор делается на развитие так называемых опорных сёл нашего региона. Их адресная поддержка вызывает своего рода цепную реакцию в развитии сельских округов, поскольку они, в самом деле, являются опорой для близлежащих сёл. Кроме того, средоточием культурно-духовных ценностей, основой для местной экономики, площадкой для развития сельского бизнеса, сопутствующей инфраструктуры, а также сферы услуг.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников