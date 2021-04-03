Сельская медицина: инвестиции и новые стандарты

Наряду со всей отраслью здравоохранения страны, медики Курчумского района переживают этап преобразований и перехода на новый, более качественный уровень работы. В достижении поставленных целей призваны помочь серьёзные государственные инвестиции в систему здравоохранения района.

Перемены, происходящие в медучреждениях, видны невооружённым глазом. Кипы бумаг в приёмных кабинетах сменили современные компьютеры. Ушли в прошлое толстые бумажные амбулаторные карты. Теперь вся информация об истории болезни пациента, хронических недугах и обращениях к медикам содержится в электронных паспортах здоровья. Врачи перешли на работу с компьютерами благодаря прохождению соответствующих обучающих курсов. Современные методы работы, цифровизация были восприняты с должным позитивом, чётким пониманием современных требований и стандартов.

В минувшем году на капитальный ремонт поликлиники Курчумской ЦРБ (центральной районной больницы) было выделено 128 млн тенге. В результате обновились приёмные кабинеты докторов, коридор и другие помещения медучреждения. Ремонт, который был проведён минувшим летом, придал внутреннему пространству больницы приятный облик, что получило хорошую оценку населения.

Кроме этого, ведётся поэтапное обновление медицинского оборудования. В отделение родовспоможения ЦРБ поставлено новое оснащение на общую сумму 148 млн тенге. В числе приобретений – кровать-кювез с регулировкой углов наклона, прикроватные мониторы с принадлежностями, аппарат подогрева крови, кровозаменителей и растворов при инфузионной терапии, стойка универсальная для инфузионных растворов, анализатор гипербилирубинемии (увеличение уровня желчного пигмента – билирубина в крови) портативный, современный прибор билирубинометр, автоматический гематологический анализатор, биохимический анализатор, инкубатор интенсивной терапии для новорождённых и т. д. Всего поступило порядка 30 единиц нового оборудования.

По информации заместителя главного врача Курчумской ЦРБ Ляйлим Шокаевой, в 2021 году ожидается пополнение этого списка еще 41 единицей оборудования на сумму 148 млн тенге. Всё это позволит перевести действующее родильное отделение в селе Курчум с первого на второй уровень родовспоможения. Повышение статуса, которому предшествует серьёзное техническое оснащение, ремонт помещений, переобучение медперсонала позволят принимать роды по месту проживания рожениц. В настоящее время большая их часть направляется для родов в Центр матери и ребёнка в Усть-Каменогорске.

В ещё одном, опорном для маркакольской части района, медучреждении – сельской врачебной амбулатории (бывшая районная больница) села Маркаколь проведён ремонт помещений на сумму 67,1 млн тенге. В 2021 году планируется оснастить службу родовспоможения СВА новым оборудованием на сумму 119 млн тенге. Инвестиции производятся с целью перевода родильного отделения на первый уровень родовспоможения. В настоящее время количество принятых СВА села Маркаколь родов минимальное. В основном женщины этой части района отправляются на роды в ЦРБ Курчума или в ЦМиР в Усть-Каменогорске.

ЦРБ является базовым мед-учреждением для всего Курчумского района. Кроме родильного отделения новое оборудование получили и другие службы больницы. В числе приобретений – аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, пять машин неотложной помощи. Две из них оснащены новейшим медоборудованием и аппаратами для спасения жизней пациентов.

Осенью минувшего года Курчумская ЦРБ получила передвижной медицинский диагностический комплекс. По сути, он представляет многофункцио-нальную больницу на колёсах, которая сама приезжает к жителям периферийных сёл. Внутри этого диагностического комплекса имеются рентген-, флюоро- и УЗИ-аппараты, лаборатория с анализаторами крови, гинекологический и терапевтический кабинеты. В марте этого года передвижная диагностика выехала в сёла района. Её услуги уже оценили в сёлах Алгабас, Каинды и Куйган. Мобильная бригада медиков, в которую входили врач-офтальмолог и стоматолог, оказала в этих населённых пунктах соответственно 220, 180 и 350 медицинских услуг.

– В сёлах района есть люди, которые по разным причинам не могут приехать на обследование в ЦРБ, – говорит Ляйлим Шокаева. – Для этой категории населения передвижной диагностический центр – это рука помощи в решении проблем со здоровьем. Есть и пациенты, которые не в состоянии покинуть свои дома. К ним мобильная бригада может приехать на дом. Кроме этого, сельчане из возрастной группы 65+ получают возможность обследоваться на наличие онкозаболеваний.

С декабря 2020 года в больнице работает ПЦР-лаборатория. В сутки она принимает 132 человека. К настоящему времени сделано порядка 600 ПЦР-тестов. С начала пандемии коронавируса в районе выявлено 260 случаев заболевания. Из них 220 – с подтверждением наличия вируса, остальные – с пневмонией без характерных симптомов болезни. В централизованном порядке получены антивирусные препараты. В их числе 4706 таблеток «Фавиковида». Заготовлено 78 доз иммунной плазмы. В настоящее время в резерве имеются 12 таких доз. С начала пандемии Курчумская ЦРБ получила 120 доз противовирусных вакцин. К началу апреля все они использованы, поэтому медики находятся в ожидании следующей партии.

Вся система здравоохранения района – это центральная районная больница, восемь сельских врачебных амбулаторий, два ФАПа, 30 медпунктов. В настоящее время в штате медорганизации – 65 врачей, 23 специалиста среднего звена, порядка 170 техработников.

Как известно, уровень здравоохранения является одним из основных индикаторов социального благополучия общества. Для жителя села уверенность в том, что больница не подведёт и медики всегда будут на высоте, – стимул для его труда на земле, уверенности в будущем малой родины. Поэтому инвестиции и реформы в сельском здравоохранении открывают «второе дыхание». Позитивные перемены радуют сельчан.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район