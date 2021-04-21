Сегодня – школьники, завтра – учёные

Призёрами республиканского конкурса «Зерде» стали 23 учащихся из Семея.

В средней образовательной школе № 3 наградили победителей и призёров заключительного этапа республиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов «Зерде» среди учащихся 1–7 классов. В нём приняли участие учащиеся гимназии № 6, СОШ № 47 и гимназии им. Шакарима города Семея.

Стоит отметить, что все участники стали обладателями дипломов и медалей МОН РК I, II и III степени.

Также свои заслуженные награды получили победители и призёры республиканского этапа конкурса научных соревнований по общеобразовательным предметам.

Так, по итогам республиканского конкурса 12 учащихся стали обладателями золотой медали, трёх серебряных и восьми бронзовых. Дипломами МОН РК I, II и III степени награждены ученики гимназии им. Шакарима, гимназии № 37, учащиеся экономического лицея, СОШ № 19, 17, 2, 16 им. Т. Аманова.

– Из Восточного Казахстана приняли участие 44 учащихся, 23 из них – из Семея. Это большая гордость для учителей и самих учащихся. Мы рады, что наши ребята демонстрируют такие высокие достижения, – говорит специалист по работе с одарёнными детьми городского отдела образования Гульнар Жакеева.

Каждый из участников конкурса подошёл к подготовке очень основательно. Так, бронзовый призёр конкурса, девятиклассник Степан Пикулёв готовился к этому интеллектуальному соревнованию два года. Степан увлёкся точными науками с детства и в будущем планирует связать свою жизнь с этой сферой. На конкурсе школьнику предстояло собрать аппарат точной контактной сварки из сломанной микроволновки мощностью 625 ватт. Несмотря на всю сложность задания, девятиклассник с ним успешно справился.

– Конечно, было непросто. В Казахстане около семи миллионов микроволновых печей попадают на свалку. Хотя из них можно сделать такое же количество сварочных аппаратов. Физикой я интересуюсь давно. До этого меня отец обучил некоторым её законам, – поделился призёр конкурса. – Меня интересуют точные предметы, поэтому жизнь хочу связать именно с этой сферой. По окончании школы думаю пойти либо в военные, либо в физики-ядерщики, либо стать инженером.

Благодарственными письмами от Республиканского практического центра «Дарын» также были награждены научные руководители ребят, благодаря которым они получают фундаментальные знания и умеют их применять.

Мария Щетинина

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Семей