Сегодня мы делаем наше завтра

В прошлом году пять колледжей Восточного Казахстана были оснащены современным оборудованием в рамках проекта «Жас маман».

В учебные заведения закупили новые станки, компьютерные тренажёры, оборудование для мастерских и цехов. Государство выделило сотни миллионов на каждый колледж, доказав в очередной раз – рабочие руки в цене, а значит, кадры необходимо растить.

Проект «Жас маман» был запущен по поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и нацелен на то, чтобы оказать поддержку системе технического и профессионального образования в нашей стране.

Основная цель проекта – модернизация колледжей и вузов по ста наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

Благодаря современному оснащению у колледжей региона появилась возможность приблизиться к международным стандартам в подготовке конкурентоспособных специалистов, в том числе участников движения WorldSkills.

К слову, последние два года команда Восточного Казахстана является абсолютным лидером республиканских чемпионатов WorldSkills. Учащиеся из ВКО составляли основной костяк сборной страны на мировом чемпионате WorldSkills Kazan-2019. Именно восточноказахстанцы впервые в истории страны на этих престижных соревнованиях были награждены медалью за третье место по компетенции «Пилотирование беспилотных авиационных систем».

– В прошлом году центры компетенции были созданы на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа, колледжа транспорта и электротехнического колледжа в Семее, Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа, Риддерского аграрного технического колледжа. Для этого было приобретено более 140 станков и другого технологического оборудования. Ещё пять центров компетенции на базе других колледжей региона начнут работу в этом году. В данное время ведётся закуп 196 единиц нового оборудования. Всего на реализацию проекта «Жас маман» в течение двух лет предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 3,64 млрд тенге, – пояснили в областном управлении образования.

В последние годы количество желающих получить рабочую специальность заметно увеличилось. Но современный рабочий уже не тот, кто умеет крутить гайки. Он – специалист, разбирающийся в компьютерных технологиях.

Восточно-Казахстанский сельскохозяйственный колледж, что в селе Саратовка Уланского района, – в числе счастливчиков, кто уже воспользовался программой. Здесь готовят по четырём специальностям – агрономия, ветеринария, механизация сельского хозяйства, учёт и аудит. В данный момент в учебном заведении обучается более двухсот ребят. В колледже сейчас также находятся студенты, проходящие практику. Так что в обновлённых мастерских кипит работа.

По словам директора учебного заведения Уралбека Оспанова, специальности, которым обучают в сельхозколледже, – востребованные, 80 процентов выпускников трудоустраиваются, и это неплохой результат.

В прошлом году в рамках проекта «Жас маман» колледжем было приобретено современное оборудование и техника ведущих производителей сельскохозяйственного направления.

– Это уникальная возможность для учебного заведения – привести материальную базу в соответствие с международными требованиями. Современное производственное оборудование, приобретённое по проекту «Жас маман», открывает широкие возможности для работы колледжей, – отмечает Уралбек Оспанов.

Директор поочерёдно демонстрирует новинки. Рассказывает о недавних приобретениях. Получать практические навыки на новом оборудовании интересно каждому. Первыми прошли обучение работе на новых станках преподаватели и мастера производственного обучения. Уверяют, что новинки облегчают работу, а также делают её быстрой и безопасной.

Приобретённое оборудование позволило не только улучшить процесс подготовки студентов колледжей, но также значительно укрепило созданный на базе колледжа Центр компетенций. Здесь ведётся подготовка конкурентоспособных участников чемпионата WorldSkills и AgroSkills по компетенциям «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и тракторов», «Ветеринария».

– Сейчас в колледже имеется современное оборудование. Учиться на нём очень интересно. Раньше у нас было старое оснащение, и когда мы приходили на практику на предприятия, нам приходилось переучиваться, потому что на производстве было уже новое. А сегодня у нас всё есть, поэтому на практике мы быстрее вникаем в рабочий процесс, – поделился студент третьего курса Жасулан Ермеков.

Необходимо отметить достижения учащихся колледжа в международном движении WorldSkills, которое повышает престиж рабочих профессий и развивает навыки профессио-нального мастерства. Будущие аграрии приняли участие в региональном чемпионате «WorldSkills Akmola-2019». По компетенции «Ветеринария» студентка колледжа Тогжан Аскарбек заняла первое место. Победителем регионального чемпионата «WorldSkills Шығыс-2020» в компетенции «Слесарь по ремонту с/х машин» стал Данил Шермер. Первое место в республиканском конкурсе «Мені шыңдаған Серпін» занял Бекболат Торебеков.

Инновационные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов также созданы в Центре компетенций, открытом на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа в сфере энергетики и IT. Для этого в прошлом году по проекту «Жас маман» было приобретено новейшее оборудование на 245 млн тенге. В Центре компетенций уже прошли обучение 60 студентов и столько же обучаются в настоящее время.

В рамках нового стратегического плана развития колледжа на 2021 – 2025 годы дополнительно планируется охватить практическим обучением 1419 студентов и 52 преподавателя специальных дисциплин и мастеров производственного обу-чения из восьми профильных колледжей области. Для этого будут привлечены высококвалифицированные специалисты ведущих вузов и промышленных предприятий страны. Студентам, успешно освоившим программу, будут выданы сертификаты.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета