Сделали невозможное

На Риддер ТЭЦ продолжаются ремонтные работы по восстановлению тракта подачи угля. Заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев заверил, ситуация под контролем, и уже сегодня будет установлена новая лента подачи топлива.

Напомним, 19 января на Риддер ТЭЦ произошёл пожар, в результате пострадал тракт подачи угля, станция была экстренно переведена на мазут. Все эти дни на объекте в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, трудились несколько бригад по 22 человека.

Работа не прекращалась ни на минуту. Чтобы поддерживать адекватную температуру в системе, был установлен кран для подачи угля через кровлю станции, а после – в ручном режиме в котлы высокого давления.

– Планировалось восстановить тракт подачи 23 января, – рассказал в интервью местному телеканалу заместитель акима области Ержан Нурбаев. – Все механические и электрические работы были завершены вовремя, однако недобросовестный поставщик ленты указал неверные характеристики, поэтому нам пришлось срочно заказывать её из Астаны. В результате сроки сдвинулись ещё на сутки. Когда лента придёт, её необходимо будет прогреть, проклеить и оставить на 12 часов. Отмечу, что наши люди сделали буквально невозможное, в мороз 32 градуса они круглосуточно работали, поддерживая температуру в теплосети.

Люди действительно трудятся не жалея сил. Если сначала через кровлю подавали только четыре тонны угля, то сейчас уже к котлам поступают 12 тонн топлива. Для работы привлекли специалистов из компаний Усть-Каменогорска и Риддера. Только на тракте работают 37 человек, делая всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить нормальный температурный режим.

В почти отремонтированном тракте даже появилась надпись: «Не дадим Риддеру замёрзнуть!».

– Я обращаюсь ко всем жителям Риддера с просьбой не поддаваться панике, – подчеркнул Ержан Нурбаев. – Сейчас нужно поддержать рабочих, которые самоотверженно трудятся, невзирая на усталость и погодные условия. Ситуация находится на полном контроле, и уже сегодня работа тракта подачи угля будет восстановлена.

Выстроенный алгоритм подачи угля позволяет сохранять температурный режим в пределах 52–57 градусов Цельсия. На погрузке твёрдого топлива в котлы высокого давления заняты 67 человек, если понадобится, будут привлечены дополнительные силы с предприятий Риддера и Усть-Каменогорска.

– Я повторюсь, но это важно, что работа по восстановлению тракта подачи угля идёт в круглосуточном режиме, – отметил аким Риддера Дмитрий Горьковой. – Для поддержания температуры котлы работают и на мазуте, и на твёрдом топливе, мазут имеется в достаточном количестве, причин для беспокойства нет. Поэтому прошу всех горожан отнестись с пониманием к сложившимся обстоятельствам. О ситуации на Риддер ТЭЦ мы будем информировать

ежедневно.

В это непростое время особое внимание уделяется социальным объектам, в частности, в лечебных учреждениях города Риддера температурный режим стабилен. Для бесперебойного функционирования городских медучреждений ранее были установлены электрические котлы в качестве дополнительного источника теплоснабжения. С помощью них отапливаются инфекционное, педиатрическое, детское и стационарное отделения, а также здание отделения смешанного приёма и врачебная амбулатория седьмого района. На выходе температура подачи тепла электрокотлов соответствует нормам – 75 и 80 градусов по Цельсию.

Мониторинг температурного режима производится ежечасно. В палатах и помещениях – от 19 до 22 градусов тепла. Всего в стационарах на сегодняшний день лечение получают более 110 пациентов. В работе поликлиники также изменений нет. Врачи общей практики, педиатры, узкие специалисты ведут приёмы в обычном режиме. В хирургических блоках штатно проводятся операции, а в родильном отделении в минувшие выходные появились на свет сразу трое маленьких риддерцев.

Дарья Штейн, Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО

Риддер