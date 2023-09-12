Счастливы вместе

Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания страны. Ежегодно в Казахстане во второе воскресенье сентября отмечают День семьи.

В области уделяется большое внимание поддержке института семьи. Так, в преддверии праздника состоялось чествование лауреатов областного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы».

Во всех городах и районах ВКО прошли торжественные мероприятия, где свои награды получили семьи, которые являются примером для других в воспитании детей и сохранении лучших семейных традиций.

Праздничный концерт собрал представителей всех поколений устькаменогорцев, люди приходили семьями, и развлечение нашлось для каждого – от мала до велика. У участников праздника была возможность поучаствовать в викторине и выиграть ценные призы.

Городской Арбат в этот день стал оазисом хорошего настроения и позитивных эмоций, горожане с радостью дарили друг другу улыбки, поздравляя с этим радостным и светлым праздником.

В рамках праздника в областном центре на Арбате прошли выступления коллективов и артистов «Epтic концерт».

На импровизированной площадке перед зрителями с музыкальным номером «Сен болмасаң» выступила семья Кайырбековых, ансамбль народного танца «Алтай» – с хореографическими номерами «Татарский танец», «Узбекский танец». Молодая семейная пара Илья Лымарь и Антонина Пономарёва исполнили вальс.

– С супругой познакомился во время учёбы в колледже на отделении хореографии. Нас объединила любовь к искусству, затем возникли чувства друг к другу. Всем семьям желаю счастья и взаимопонимания, – поделился участник ансамбля народного танца «Алтай» Илья Лымарь.

Институт семьи решает такие задачи, как сохранение культурных и духовных ценностей народа. В этот день принято поздравлять всех с праздником и накрывать дастархан.

Альмира Нуртаева