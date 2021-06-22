Сбавили скорость

В Усть-Каменогорске переход на систему электронного билетирования в автобусах будет поэтапным.

Полное введение системы электронного билетирования (СЭБ) снова перенесли. Предварительный срок – конец июля этого года.

– Оплата за проезд в автобусных маршрутах будет осуществляться за наличный расчёт с выдачей рулонного билета. Стоимость проезда осталась прежней – 90 тенге, – сообщили в городском акимате.

Пока СЭБ в тестовом режиме начала работу на маршрутах ТОО VoSca и ТОО «РОСТ» – это автобусы № 12, 24, 60 и 67. В них можно рассчитаться за проезд как с помощью карты Oskemencard, так и наличными. На остальных маршрутах система будет внедряться поэтапно.

В Центре управления пассажирскими перевозками сообщили: учитывая множество поступивших обращений от жителей областного центра, принято решение о действии льготного периода во время тестового режима. То есть в ходе поэтапного введения СЭБ льготы пассажиров будут действовать даже при отсутствии специальной карты.

Отметим, в конце прошлой недели работники общественного транспорта Усть-Каменогорска провели акцию протеста. По предварительной информации, это были «частники». Они выдвинули требование – убрать из автобусов валидаторы, мотивируя тем, что они не получают наличные деньги на ГСМ и ремонт. Также был поднят вопрос о субсидиях.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар провёл встречу с представителями автопарков. Он отметил, что вопрос с субсидированием можно будет решить, когда СЭБ будет внедрена – это обеспечит прозрачность в сфере пассажирских перевозок. Пока же действуют договоры, по которым средства, поступившие с валидаторов, перечисляются основному перевозчику.

– Средства с валидаторов мы перечисляем компании, а она будет распределять доли между индивидуальными предпринимателями по договорам. Этот вопрос я буду держать на контроле, – отметил аким города. – Вы опробовали систему электронного билетирования и недовольны тем, что ГСМ дорогие, а для пассажиров много льгот. Поэтому мне нужны доказательства, которые я смогу предоставить государству, что у перевозчиков такое положение и им требуются субсидии.

Также отметим, что, по информации ЦУПП, за два выходных дня работы СЭБ было произведено более трёх тысяч оплат картой.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников